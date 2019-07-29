Законопроект о «значимых сайтах» срывает резьбу на гайках

Внесённый недавно в Госдуму единороссом Антоном Горелкиным законопроект №763517-7, которым предлагается ограничить двадцатью процентами иностранное владение ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, вызвал в российском обществе широкий резонанс. Не только активисты, интернет-эксперты и представители отрасли подвергли его жёсткой критике, но и представители властей. Так, министр связи Константин Носков назвал данный законопроект направленным против отечественных компаний. Эта инициатива грозит оттоком программистов из Яндекса и Mail.ru Group, считает он.

«Эти компании существуют благодаря тому, что в своё время государство не закрутило гайки, — заявил глава Минцифры. — Я убеждён, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсуждённые инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях «Яндекс» и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран».

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, если бы в последнее время не было многих других подобных инициатив, которые прошли «на ура», он бы сказал, что это просто невозможная инициатива. Но оглядываясь на массу принятых недавно сомнительных инициатив, Мариничев боится, что

«…этот бред тоже может стать законом. Я уже ничему не удивляюсь. Ничего хорошего от реализации такого законопроекта, конечно, ждать нельзя. Предлагаемые в нем ограничения не позволят интернет-компании ни финансироваться, ни технически развиваться должным образом. Будет просто упадок качества сервисов. Плюс кадровый голод: российские рынок станет сомнительным потенциальным местом работы для высококвалифицированных специалистов. В общем, одни сплошные минусы и нелепости. Понятие «информационно значимый ресурс» — тоже нелепость».

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Про иностранные инвестиции нужно будет забыть, продолжает он: «Развивать сервис для того, чтобы потом лишиться собственности, — это, согласитесь, маразматическая идея. На это не пойдет ни один инвестор. Фактически интернет-рынок России закроется от мировых финансов и мировых технологий».

Мариничев не уверен, что создатели сервисов и предприниматели будут мотивированы таким законодательством. «Что они будут с воодушевлением работать, что, например, «Яндекс» продолжит развиваться? Вводить такие запреты — то же самое, что запретить атлетам мирового уровня ездить на Олимпийские игры, заставить их соревноваться с дворовыми командами», — уверен он.

Всё это может грозить изоляцией и деградацией, также утверждает Мариничев.

Главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян уверен, что законопроект необходимо доработать, поскольку в нем не прописаны четкие критерии к компаниям, на которые должно распространяться его действие. «Прежде всего в законопроекте даже не указано, что речь идет именно о российских компаниях. В полномочия Роскомнадзора определение таких критериев не входит. Для защиты критически важной инфраструктуры и информации в России уже действует соответствующий закон, пытаться совместить несколько законов и распространить их действие на технологические компании нецелесообразно», — сказал он.

Для правительства законопроект депутата Горелкина про ограничение доли иностранцев в интернет-компаниях стало сюрпризом, если не сказать шоком, рассказал The Bell федеральный чиновник:

“Даже поверхностное знакомство с законопроектом показывает, что инициатива вредоносна, а еще — плохо реализуема и нанесет большой ущерб технологическому и инновационному развитию страны”.

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В то же время, по словам главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ильи Массуха, законопроект направлен на упорядочение обработки больших пользовательских и персональных данных, которые собираются значимыми информационными ресурсами и приложениями. «В принципе, тренд общемировой, проект достаточно прогрессивный, в тренде европейской и американской политики к интернет-компаниям: например, мы знаем историю с Facebook, который оштрафован на $5 млрд. Здесь закон направлен на упорядочение владения этими ресурсами и использования этих данных», — сказал он, уточнив, что проект следует доработать.

С этим мнением согласна директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан, по мнению которой, проект продолжает логику особого регулирования владельцев общественно значимых ресурсов. «Сейчас особо регулируются банки — владельцы денег и естественные монополии, поэтому и крупные владельцы данных тоже должны были получить особое регулирование. Хочешь получить доступ к огромным массивам данных о людях и объектах в России — создавай тут компанию. Никого же не удивляет, что все иностранные банки создали в РФ свои дочки», — считает эксперт.

Ограничения, предусмотренные законопроектом, могут распространиться на МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Почти 45% акций МТС торгуются на Московской и Нью-Йоркской фондовых биржах. А Билайн полностью принадлежит зарегистрированной на Бермудах компании Veon Ltd со штаб-квартирой в Нидерландах.

Представители МТС эту ситуацию комментировать отказались. До компании «ВымпелКом» журналисты издания не смогли дозвониться.

Представители «Мегафона» заявили, что данным российских граждан ничего не угрожает. При этом у самого законопроекта есть ряд недостатков. Реализация законопроекта в существующем виде может привести к дискриминации не столько иностранных, сколько российских компаний.

«Это может привести к обвалу формирующегося сейчас рынка „Больших данных“ в России», — заявили в «Мегафоне».

В Яндексе прокомментировали законопроект о значимых веб-ресурсах, который был подан на рассмотрение парламента на днях. Руководство холдинга утверждает, что принятие документа депутатами может повлечь за собой разрушение экосистемы отечественных онлайн-бизнесов, в рамках которой местные игроки конкурируют с транснациональными гигантами. В Яндексе полагают, что в нынешней редакции проект однозначно принимать не стоит.

Помимо Яндекса, против законопроекта выступила группа MailRu. Топ-менеджмент группы считает, что принимать документ в действующей редакции нельзя. MailRu готова участвовать в общественных обсуждениях законодательной инициативы.

На фоне новостей о законопроекте Горелкина котировки Яндекса показали заметное снижение — на Мосбирже они подешевели на 3,83%, до 2 423 рублей за бумагу, изначальное же падение началось с цифры 5%. До этого в пятницу цена акций Яндекса росла почти на 8% из-за публикации хорошей отчетности компании на мировых биржах.

Гораздо более беспощадно к инициативе Горелкина отнеслась Сеть. Пользователи вполне ожидаемо жёстко раскритиковали законопроект, не забыв поиронизировать над тем, как на это отреагировал рынок:

Россия за пять лет должна стать лидером в IT-сфере, заявил Путин Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин сумел обвалить акции «Яндекса» на бирже NASDAQ. Горелкин внес законопроект, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях — Загнивающий Запад (@gniloywest) July 27, 2019

Депутат Госдумы от Кузбассa Антон Горелкин предложил помочь «значимым» российским IT-компаниям стать совсем российскими. Просто запретят иностранцам иметь долю больше 20%! Кстати, что это зa «значимые», документ не объясняет (но точно «Яндекс»)https://t.co/54XFetOC6m pic.twitter.com/oA5TaDaVpV — Лента.ру (@lentaruofficial) July 27, 2019

Шортанул себе на отпуск :) — Denis (@Tatmanyan) July 27, 2019

Жаль, что Антон Горелкин не предложил ограничить иностранное владение нашими нефтяными, лесными, газовыми и иными ресурсами… https://t.co/5ztgpazogt — ОлегОлегов (@pIXZPbffOs4GaBB) July 26, 2019

«А чего тут «афигевать». Бизнес и ничего личного. Кто-то неплохо зашортился», — поддерживает мнение об ангажированности законопроекта журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

«…Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и прочее — должны будут отдать свой бизнес российским юридическим лицам, где им самим будет принадлежать не более 20%, а остальное — неким россиянам, — рассуждает журналист CNews Игорь Королёв. — Но закон коснётся и российских площадок: «Яндекс» и Mail.ru Group, включая «Одноклассники» и «Вконтактег», принадлежат иностранным юр лицам, чьи акции котируются на Нью-йоркской и Лондонской фондовой биржах. Больше всего мне боязно за Avito: Naspers вложил несколько ярдов $ в их покупку, а тут придётся все отдать условному Усманову…. правда, с наказанием все-таки не понятно: как отследить выполнение запрета на размешаете рекламы? И как отличить рекламу, ориентированную на жителей России, от иной? Например, рекламируют некий товар на русском и говорят, что он ориентирован на жителей Белоруссии (или, того хуже, ДНР)».

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