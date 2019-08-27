Спутниковый интернет под контролем спецслужб

Вступили в силу новые требования использования иностранных спутниковых сетей связи на территории России. Согласно постановлению Правительства РФ, «О внесении изменений в Правила использования территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств», опубликованного 26 февраля 2019 г., новые правила вступают в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования постановления.

Власти теперь должны будут убедиться, что иностранная система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не может нанести ущерб интересам личности, обществу и Российской Федерации.

Теперь иностранные спутниковые операторы должны получать специальное разрешение отечественных спецслужб на работу с российскими абонентами, а также пропускать весь трафик нужно через станцию сопряжения российского оператора связи.

Напомним, в июне текущего года Правительство РФ предложило дополнить КоАП статьёй 13.41 «Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств», выложив на федеральном портале проектов нормативных правовых актов соответствующий проект федерального закона. Для нарушителей новой нормы кабмин предлагает ввести штрафы: для должностных лиц будет составлять до 30 тысяч рублей, для ИП — до 200 тыс.руб., и для юрлиц — до одного миллиона рублей.

В начале августа Минэкономназвития разместило на странице документа отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия. Министерством был «сделан вывод об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования и о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».

.



.