В России планируют ввести штраф за использование иностранного спутникового интернета

Правительство России разместило на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», направленный «на установление административной ответственности за нарушение Правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации ‎от 14 ноября 2014 г. № 1194».

Проектом закона предлагается дополнить КоАП статьёй 13.41 «Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств»:

«Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, в том числе неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную систему подвижной персональной спутниковой связи, обязанности по формированию российского сегмента такой системы и обеспечению управления этим сегментом с территории Российской Федерации, и обязанности по пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории Российской Федерации, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей;

на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей».