Минцифры: 18-миллионные штрафы по персданным — чрезмерное решение

Недавно Госдума приняла в I чтении проект закона о штрафах за нарушение «операторами персональных данных» требований по их хранению с использованием локализованных в РФ баз. Сумма штрафа, по предложению авторов документа, может доходить до 18 миллионов рублей. Инициаторами законопроекта выступили депутаты из «Единой России».

С ними не согласен глава Минцифры Константин Носков, который считает, что

«…предлагаемые штрафы несопоставимо велики сейчас. Нужно все это еще проработать и обсудить».

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Он добавил, что министерство связи планирует сформулировать свою позицию по доработке принятого законопроекта.

За нарушение закона о локализации персональных данных на территории России уже была заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года, но пока соцсеть не дает на это своего согласия и летом текущего года по иску Роскомнадзора была оштрафовала на 3000 рублей, но штраф не выплатила до сих пор.

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