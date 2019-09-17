Спецпредставитель Путина по IT-вопросам выбирает Telegram

Общаться в Telegram безопаснее, чем через WhatsApp, уверен спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков:

«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет. Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций».

.

В то же время спецпредставитель президента отметил, что сам он пользуется обоими мессенджерами.

На днях бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, назвал использование Telegram и WhatsApp небезопасным для высокопоставленных чиновников.

«Если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка… Не используйте WhatsApp или Telegram, если у вас есть альтернатива», — сказал Сноуден, который сам предпочитает Signal.

Двойные стандарты по отношению к присутствию в России мессенджера Telegram власти демонстрируют с завидным постоянством. Так, многие чиновники регионального и даже федерального уровня используют его для освещения деятельности своих кабинетов, а также заказывают мониторинг популярных каналов на сайте госзакупок.

При этом Роскомнадзор не оставляет идеи заблокировать детище Павла Дурова на территории России, время от времени забрасывая в СМИ новости о каких-то свежих решениях в области «деградации» мессенджера.

.



.

.