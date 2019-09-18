Роскомнадзор продолжает требовать удалить информацию о способах обхода блокировок

Вынесенные Кировским районным судом г.Саратова решения по иску местных прокуроров становятся такими своеобразными правовыми минами замедленного действия, заложенными и под интернет-ресурсы, и под само российское законодательство. На днях YouTube по просьбе Роскомнадзора и на основании судебного решения №2-8502/2017 потребовал у «Лайфхакера» удалить ролик про обход блокировок, и вот буквально тут же стало известно о претензиях к сайту правозащитной организации «Команда 29» — саратовскому прокурору не понравилась статья «Как обойти блокировки сайтов», после чего он обратился с иском в суд. Мотивировка, приведённая в решении №2-8513/2017, как и в случае с запретом видео, поражает своим размахом допущений и предположений:

«…при подключении к сети «Интернет» физические и юридические лица имеют доступ к информации, размещенной на сайте «…», на котором размещена книга Ахмад ибн ФИО1 «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия» первое издание центра переводов «Тахвиду-с-Суфуф», Арабская <адрес>, Каир, 2009 (признана экстремистской решением Арсеньевского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ). Указанный сайт заблокирован, однако, благодаря информации, размещенной на сайтах https://chrome.google.com/webstore/detail/fastproxy, https://team29.org/knowhow/unlock/, пользователи могут получать полный доступ ко всем запрещенным сайтам».

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Откуда такое стойкое недоверие у судов и прокуроров к собственным гражданам, которые, по их мнению, после получения соответствующих инструкций сразу же ринутся читать труды исламских радикалов, понять сложно. Впрочем, если ранее властями был принят «пакет Яровой», который фактически приравнивает всех граждан России к террористам и экстремистам, удивляться особо нечему.

Сама же «Команда 29» в своём Telegram-канале сообщила, что ею было получено уведомление Роскомнадзора с требованием удалить материал «Как обойти блокировки сайтов».

«Он был опубликован два с половиной года назад и все это время был доступен на нашем сайте, — отмечает «Команда 29». — Благодарим Роскомнадзор за напоминание — мы давно планировали обновить эту инструкцию и теперь точно не забудем это сделать. Но это еще не все. Решение запретить распространять наш материал принял Кировский райсуд Саратова. Повод нашли оригинальный: якобы с помощью опубликованной нами инструкции пользователи могут получить доступ к признанной экстремистской книге под названием «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия». Выражаем свое восхищение судье Д. А. Кочеткову, который вынес это решение».

В данный момент публикация уже удалена с сайта, однако её ещё можно прочитать в кэше Google.

По словам руководителя «Команды 29» Ивана Павлова, материал «два с половиной года благополучно висел на сайте». «Судиться с Роскомнадзором смысла мы не видим. Мы можем направить эти ресурсы на куда более важные дела, пусть блокирует новую страницу. Через пару лет обновим материал снова», — заявил Павлов.

РосКомСвобода связалась с «Командой 29», которая подтвердила отсутствие желание судиться за эту статью, особенно с учётом того, что она устарела: «Подготовим новую и опубликуем с новым урлом. Пусть еще два года блокируют».

На вопрос, был ли владелец сайта вызван в 2017 году в суд и вообще — пробовал ли кто-нибудь с ними связаться по поводу этой статьи, нам ответили, что про суд они вообще ничего не знали, и когда пришло уведомление от РКН, с большим удивлением обнаружили это решение и были весьма обескуражены его содержанием.

РосКомСвобода напоминает, что в 2018 году Верховный суд России постановил — на дела о блокировках обязаны приглашаться владельцы сайтов. Поэтому если сейчас будут проходить подобные судебные разбирательства при отсутствии представителей интернет-ресурсов, это будет нарушением определения ВС РФ.

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