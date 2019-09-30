Главным объектом «неуважения» в Рунете стал Президент

В конце марта в в России вступил в силу закон «о неуважении к власти в интернете» — штраф за это добавили в статью о мелком хулиганстве КоАП. Международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад о применении нового закона в течение первых 180 дней.

«Сегодня полгода как действует закон о неуважении к власти, — написал в своём Telegram-канале глава организации Павел Чиков. — На практике он оказался законом об оскорблении президента».

Действительно, абсолютным лидером антирейтинга и основным объектом «неуважительной» критики стал Владимир Путин (78% штрафов связаны с высказываниями о Президенте).

Majority of fines imposed for "disrespecting the authorities" relate to statements about Putin (report by "Agora") #Russia https://t.co/9IlsVkh1Bs — Ben Noble (@Ben_H_Noble) September 30, 2019

За это время было возбуждено 45 дел об административных правонарушениях, по которым суды в общей сложности назначили 845 тысяч рублей штрафа (вступили в силу пока только штрафы на 675 тысяч рублей).

Значительная часть дел не закончилась ничем: восемь прекратили суды, четыре были возвращены в полицию, а еще пять в суд так и не передали. Автор доклада правовой аналитик «Агоры» Станислав Селезнев предполагает, что первые дела преимущественно возникали на удалении от Москвы и региональных центров, чтобы незаметно сформировать судебную практику для последующего широкого распространения.

«11 дел с признанием вины. 17 дел прекращены. 9 жалоб в ЕСПЧ», — также сообщает Чиков.

Подавляющее большинство высказываний (почти 70%) были зафиксированы «ВКонтакте».

В «Агоре» обратили внимание, что пока неясно, будут ли власти и дальше привлекать к ответственности за высказывания о президенте — Владимир Путин сам поручил провести мониторинг такой практики. «Если исключить из сферы действия закона высказывания в адрес президента, то статья фактически перестанет применяться», — делают вывод правозащитники.

Пакет поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях внесли в Госдуму в декабре 2018 года члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Предлагалось под угрозой блокировки и штрафа запретить публиковать «недостоверную общественно значимую информацию», а также «информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации». В марте текущего года Путин подписал данный пакет законопроектов.

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