Главным объектом «неуважения» в Рунете стал Президент

В конце марта в в России вступил в силу закон «о неуважении к власти в интернете» — штраф за это добавили в статью о мелком хулиганстве КоАП. Международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад о применении нового закона в течение первых 180 дней.

«Сегодня полгода как действует закон о неуважении к власти, — написал в своём Telegram-канале глава организации Павел Чиков. — На практике он оказался законом об оскорблении президента».

Действительно, абсолютным лидером антирейтинга и основным объектом «неуважительной» критики стал Владимир Путин (78% штрафов связаны с высказываниями о Президенте).

Majority of fines imposed for "disrespecting the authorities" relate to statements about Putin (report by "Agora") #Russia https://t.co/9IlsVkh1Bs

