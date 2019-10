Журналисты, лингвисты и интернет-издания вступились за Светлану Прокопьеву

По делу Светланы Прокопьевой проведена серия заключений лингвистов и психологов, сообщает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков:

Он также приводит сканы с выводами экспертов и заявляет, что дело журналистки Светланы Прокопьевой подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Кроме этого, сразу несколько СМИ, в том числе «МБХ медиа», «Медиазона» и «Дождь» опубликовали колонку псковской журналистки. Полный тест статьи «Семь лет за две страницы текста» также разместили издания «7×7″, „Новая Газета“, „Такие дела“, „Эхо Москвы“, „Сноб“, Север Реалии», The Insider, «Псковская губерния», «Мох» и другие.

Журналисты также постят текст письма в своих личных аккаунтах в соцсетях.

В письме Прокопьева подробно рассказывает о своем уголовном деле — ей грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы из-за авторской колонки на радио «Эхо Москвы в Пскове». В ней, рассуждая о теракте в архангельском здании ФСБ, журналистка написала, что государство само создало условия для того, что граждане стали с ним бороться, и возложила ответственность за случившееся на власти.

«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков… Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов — и хорошо, если ошиблась! — но никто этого не доказал», — пишет Прокопьева.

По мнению журналистки, власти трактуют любое высказанное мнение как преступление и «это кулак в лицо каждому журналисту нашей страны».

«Мое уголовное дело — это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду», — заключает она.

Но Прокопьева — не единственная, кого преследуют за высказывание о том теракте. «По делу о самоподрыве Жлобицкого в приемной ФСБ в Архангельске прошла не только сотня обысков, — также сообщает Чиков. — Расследуется минимум десяток таких же уголовных дел об оправдании терроризма за обычные комментарии к новости в соцсетях, как у Светланы Прокопьевой. В самом Архангельске, в Самаре, в Челябинске и других городах».

Об одном из таких дел рассказывает «7×7»:

В поддержку Прокопьевой выступил профсоюз журналистов, который собрал уже более 400 подписей в её поддержку, заявляя:

«В результате двух экспертиз (на мой взгляд, откровенно заказных, при этом первая из них выполнена экспертами, вообще не имеющими квалификации лингвистов, и с мизерным стажем работы) у Прокопьевой обнаружили якобы «оправдание терроризма», — отмечает политик и публицист Борис Вишневский. — И в феврале 2019 года СУ СК по Псковской области возбудил дело. Экспертизы, которые делали профессионалы — такие, как профессор Михаил Горбаневский (Гильдия лингвистов-экспертов), и другие, — следствие во внимание не приняло. Летом 2019 года, еще до завершения следствия, Прокопьеву внесли в реестр экстремистов и террористов и заблокировали ее счета. Теперь дело в суде, где Светлане грозит до семи (!) лет лишения свободы. Это — очевидная попытка расправы с журналистом за высказанное ею мнение, не имеющего ничего общего с реальным оправданием терроризма».

В защиту псковской журналистки выступила международная правозащитная организация Article19, которая в своём Twitter вкратце рассказала о сути обвинений, выдвинутых против Прокопьевой, а также опубликовала статью на Медузе с комментарием Светланы о неизбежной самоцензуре, которой будут после её случая применять другие российские журналисты.

10 Russian newspapers have published the open letter of Svetlana Prokopyeva, the journalist charged with “justifying terrorism”. She warned that her example will lead to self-censorship of many Russian journalists. https://t.co/Opgcb59JeG

— ARTICLE 19 ECA (@article19europe) October 1, 2019