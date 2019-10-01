01.10.2019

Журналисты, лингвисты и интернет-издания вступились за Светлану Прокопьеву

Высказывание псковской журналистки Светланы Прокопьевой исследовали профессоры, доктора и кандидаты наук и не нашли в её словах оправдания терроризма, которое ей инкриминируют, также в её защиту выступили более 400 коллег и популярные медиа

V zashitu Prokopievoy  

По делу Светланы Прокопьевой проведена серия заключений лингвистов и психологов, сообщает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков:

«Три доктора наук и профессора, три кандидата наук и доцента Гильдии лингвистов, Института русского языка имени А.С. Пушкина и государственных вузов.

Ни одна не нашла никаких признаков оправдания терроризма».

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Он также приводит сканы с выводами экспертов и заявляет, что дело журналистки Светланы Прокопьевой подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Кроме этого, сразу несколько СМИ, в том числе «МБХ медиа», «Медиазона» и «Дождь» опубликовали колонку псковской журналистки. Полный тест статьи «Семь лет за две страницы текста» также разместили издания «7×7″, „Новая Газета“, „Такие дела“, „Эхо Москвы“, „Сноб“, Север Реалии», The Insider, «Псковская губерния», «Мох» и другие.

Журналисты также постят текст письма в своих личных аккаунтах в соцсетях.

В письме Прокопьева подробно рассказывает о своем уголовном деле — ей грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы из-за авторской колонки на радио «Эхо Москвы в Пскове». В ней, рассуждая о теракте в архангельском здании ФСБ, журналистка написала, что государство само создало условия для того, что граждане стали с ним бороться, и возложила ответственность за случившееся на власти.

«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков… Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов — и хорошо, если ошиблась! — но никто этого не доказал», — пишет Прокопьева.

По мнению журналистки, власти трактуют любое высказанное мнение как преступление и «это кулак в лицо каждому журналисту нашей страны».

«Мое уголовное дело — это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду», — заключает она.

Но Прокопьева — не единственная, кого преследуют за высказывание о том теракте. «По делу о самоподрыве Жлобицкого в приемной ФСБ в Архангельске прошла не только сотня обысков, — также сообщает Чиков. — Расследуется минимум десяток таких же уголовных дел об оправдании терроризма за обычные комментарии к новости в соцсетях, как у Светланы Прокопьевой. В самом Архангельске, в Самаре, в Челябинске и других городах».

Об одном из таких дел рассказывает «7×7»:

В поддержку Прокопьевой выступил профсоюз журналистов, который собрал уже более 400 подписей в её поддержку, заявляя:

«Мы считаем выдвинутые против нее обвинения в “оправдании терроризма” абсурдными. Мы возмущены действиями правоохранительных органов и требуем прекратить преследование журналистки».

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«В результате двух экспертиз (на мой взгляд, откровенно заказных, при этом первая из них выполнена экспертами, вообще не имеющими квалификации лингвистов, и с мизерным стажем работы) у Прокопьевой обнаружили якобы «оправдание терроризма», — отмечает политик и публицист Борис Вишневский. — И в феврале 2019 года СУ СК по Псковской области возбудил дело. Экспертизы, которые делали профессионалы — такие, как профессор Михаил Горбаневский (Гильдия лингвистов-экспертов), и другие, — следствие во внимание не приняло. Летом 2019 года, еще до завершения следствия, Прокопьеву внесли в реестр экстремистов и террористов и заблокировали ее счета. Теперь дело в суде, где Светлане грозит до семи (!) лет лишения свободы. Это — очевидная попытка расправы с журналистом за высказанное ею мнение, не имеющего ничего общего с реальным оправданием терроризма».

В защиту псковской журналистки выступила международная правозащитная организация Article19, которая в своём Twitter вкратце рассказала о сути обвинений, выдвинутых против Прокопьевой, а также опубликовала статью на Медузе с комментарием Светланы о неизбежной самоцензуре, которой будут после её случая применять другие российские журналисты.

Поводом для уголовного преследования Светланы Прокопьевой стало выступление на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», поскольку правоохранители нашли в её словах нашло оправдание взрыва в приемной управления ФСБ по Архангельской области. Текстовая версия эфира была опубликована в блоге Прокопьевой на «Псковской ленте новостей».

Данное уголовное дело вызвало широкий резонанс в правозащитных и журналистских сообществах, которые считают его проявлением цензуры, необоснованными репрессиями.

Журналистку внесли в перечень террористов и экстремистов, составляемый Росфинмониторингом. Ее банковские счета были заблокированы.

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