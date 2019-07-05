Штрафы по доносам за критику власти и внесение в список террористов за собственное мнение

Трое жителей города Котлас Архангельской области оказались фигурантами административных дел в связи с высказыванием неуважения к представителям власти в социальных сетях. Сообщается, что поводом для возбуждения этих дел стали заявления бывшей учительницы русского языка и литературы, а ныне пенсионерки, причем как минимум в одном случае суд состоялся без присутствия ответчика и его защиты.

Причем одна из фигуранток, местная продавщица Светлана Бакшеева, дважды стала фигуранткой дела по статье 20.1 КоАП. По первому делу Бакшееву обвиняют в неуважении к власти: в группе «Подслушано в Котласе» она опубликовала комментарии, «содержащие негативную оценку личности губернатора Орлова И. А.», который назвал противников строительства полигона в Шиесе «шелупонью». По второму делу ее обвиняют в высказываниях относительно депутатов, разрешивших строительство мусорного полигона: женщина назвала депутатов «кучкой идиотов».

По первому делу интересы Светланы защищает адвокат «Агоры» Станислав Селезнев. По его словам, конкретных цитат с оскорблениями губернатора, за которые назначен штраф, в деле нет. Участковый, составлявший протокол, от оценки высказываний уклонился, суд никакой лингвистической экспертизы не назначил, а самой обвиняемой и защиты на суде не было.

Сейчас в Архангельский областной суд направлена апелляционная жалоба. Пока заседание не назначено, и если суд не удовлетворит эту жалобу, а после судебного отказа Светлана не выплатит штраф в течение 60 дней, то сумма увеличится в два раза.

По оценке юриста Павла Мизина, представляющего интересы Светланы по второму административному делу, решение по первому административному делу вряд ли может быть отменено. «Там, где нет Шиеса, там бы отменили, а здесь задача у власти — устрашить активистов, а на их примере устрашить и всех остальных», — пояснил он. В конце июля в Котласе пройдёт суд по второму административному делу Светланы. За высказывания в отношении депутатов ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей при зарплате в 10 тысяч рублей в месяц.

Еще одним «пострадавшим» от бдительной пенсионерки стал электромонтер Дмитрий Попперек: согласно протоколу, составленному в середине июня местным участковым, с начала апреля по июнь он комментировал записи в пабликах «ВКонтакте» «Подслушано в Котласе», «Эхо Котласа», «Котлас Онлайн» и «Котлас главные новости», «нанося оскорбления государственной власти в лице губернатора области Игоря Орлова и президента Владимира Путина».

Донос на Дмитрия составила та же самая 68-летняя пенсионерка, при этом отмечается, что комментарии самого Дмитрия не содержат нецензурных высказываний в отношении власти, лишь пара замечаний о воровстве средств и споры с другими пользователями. Суд над Поппереком назначен на конец июля.

Пенсионерке, пишущей «ВКонтакте» под псевдонимом «Алиса Василевская» — 68 лет. Из материалов, оглашенных на судебном заседании, журналистам уже известно ее настоящее имя — Ольга Ильина: ранее женщина работала учителем русского языка и литературы в Котласе, а свои «сообщения» писала еще до вступления в силу закона об оскорблении власти. На одну только Светлану Бакшееву Ильина написала 7 заявлений, каждый раз требуя взыскать с той по 100 тысяч рублей штрафа. А на днях «Алиса Василевская» высказалась о «справедливости наказания» и «необходимости прецедента, который возник», благодаря ее доносам.

«Я знаю, кто скрывается под именем «Алиса Василевская», — говорит Светлана Бакшеева, — У Ильиной нет детей, замужем она тоже никогда не была. У нее личная злость. Целенаправленно хочет меня наказать. Но я не желаю ей зла».

Как ранее неоднократно писала РосКомСвобода, большинство дел о «неуважении к власти» касаются «Русского Севера», хотя в целом география преследований достаточно широкая.

Чапаевский городской суд Самарской области оштрафовал местного жителя Канакова Е. А. на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти из-за комментария об отношении правительства к народу. Информацию «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда.

В протоколе говорится, что Канаков, используя ноутбук марки «Lenovo» зашел на свою страницу в социальной сети (название сети не приводится), где в неназванной группе оставил «комментарий в грубой форме». Сам Канаков на суде рассказал, что он высказал свое мнение об отношении правительства к народу. В постановлении говорится, что Канаков признал свою вину, что является смягчающим обстоятельством.

В целом, как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков, на сегодня известно о о 21 административном деле по статье о неуважении власти (ч.3 ст.20.1 КоАП РФ):

Малая Вишера (Новгородская область) — 1

Ярославль — 1

Верховажье (Вологодская область) — 1

Архангельск — 2

Котлас (Архангельская область) — 3

Красный Бор (Архангельская область) — 1

Няндома (Архангельская область) — 1 (отказано в возбуждении, суд согласился)

Смоленск — 1

Изобильный — 1 (Ставропольский край)

Абакан (Хакасия) — 1 (прекращено судом)

Москва — 1 (возвращено судом в полицию)

Брянск — 1

Осинники (Кемеровская область) — 1

Чапаевск (Самарская область) — 1

Екатеринбург — 1

Мотыгино (Красноярский край) — 1

Уссурийск (Приморский край) — 1

Троицк (Челябинская область) — 1.

Но власть не забывает и об уже существующих методах давления на общество. К примеру, против журналистов и гражданских активистов стала использоваться статья об «оправдании терроризма».

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире у активистки «СТОП ГОК» Галины Гориной по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Горина рассказала, что в ноябре 2018 года она репостнула на свою страницу ВКонтакте запись о взрыве в архангельском управлении ФСБ и написала: «Что же это такое творится по всей стране… Дети убивают себя!». После допроса активистке разрешили остаться дома из-за проблем со здоровьем.

Ранее на Горину составили протокол о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП) из-за стихотворения «Последние пожелания Иванам», внесённого в Федеральный список экстремистских материалов как возбуждающее ненависть к российскому народу.

В конце июня текущего года жительницу Карелии, которая воспитывает больного атопической бронхиальной астмой ребёнка, обвинили по этой же статье за пост в ВК всё о том же Михаиле Жлобицком. внесли в реестр экстремистов и заблокировали все счета, хотя само дело еще не дошло до суда.

«Следователи молчат, со мной никто не связывается. Мой ребенок остался без лекарств, я осталась без средств к существованию», — рассказала она СМИ.

До инцидента мальчик проходил лечение в Санкт-Петербурге. А в мае этого года молодая мать объявила сбор средств на лекарства ребенку, все деньги были переведены на счет отца мальчика, который ушел из семьи. Но и его счета также были заблокированы, женщина успела снять лишь часть средств.

Жителя Хакасии Артема Юрченко, обвиненного в экстремизме за публикации картинок и видео на религиозные темы в социальной сети «ВКонтакте», исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Суд обязал Минфин РФ выплатить ему компенсацию в сумме 50 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование. Однако абаканец суммой компенсации не удовлетворен и намерен в ближайшее время обжаловать решение. Для того чтобы закрыть уголовное дело, правоохранительным органам потребовалось 19 месяцев.

В 2016 году 22-летний Артем Юрченко разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько постов. Первый проиллюстрирован видео с выступлением украинского общественного деятеля и писателя Эдуарда Ходоса о нечестных выборах на Украине в 2014 году. А остальные десять — шутливые картинки с изображением патриарха Кирилла и иконы Божьей Матери. Сотрудники отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и Центра по противодействию экстремизму завели на господина Юрченко два уголовных дела за возбуждение ненависти либо вражды, а равно за унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Позже их объединили. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок от трех до шести лет либо штраф в размере от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

В октябре 2017 года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. В 2018 году Росфинмониторинг исключил Артема Юрченко из списка экстремистов и террористов. В апреле 2019 года он обратился в суд с иском о возмещении морального вреда.

Журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой возбуждено дело о публичном оправдании или пропаганде терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов, составляемый Росфинмониторингом. Ее банковские счета были заблокированы. Об этом Прокопьева сообщила недавно в соцсети Facebook.

Видно, мой новый следователь решил вот таким образом вести расследование», — написала она.

«В рамках дела Прокопьевой, возбужденного в начале февраля, уже сменились пять следователей. Срок предварительного следствия по нему продлен до 5 сентября. Сама журналистка отметила, что теперь ждет предъявления обвинения.

Уголовное дело против Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Журналистка рассуждала о причинах самоподрыва всё того же 17-летнего студента в здании управления ФСБ в Архангельске. При этом она высказала мнение, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются.

Тенденция к выдавливанию дискуссии на острые темы из правового поля приобретает всё большие обороты из года в год, хотя на какие-то уступки властям приходится идти — вспомнить хотя бы частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ. Однако и смягчение данной статьи вряд ли стало панацеей от перегибов в регионах, а также применения по надуманным поводам санкций в отношении активистов, и появление новых статей вроде «неуважения к власти» не сбавит напряжённости в обществе, особенно учитывая масштабы правоприменения данных норм. Кроме этого, не так часто применявшиеся против активистов статьи о терроризме, особенно касаемо высказываний в интернете, вносят ещё больше противоречий между властью и обществом, причем в большинстве случаев последнее не имеет никаких намерений устраивать какие-либо противоправные деяния. Таким образом, власть от чего старалась уйти в прошлом году, совершенно прогнозируемо пришла к тому же самому в году текущем.

.

.