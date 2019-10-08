Пользователей хотят блокировать за запрещенную информацию

Группа сенаторов во главе с председателем комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом разработала законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в России информации.

«В течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями, указанным в этом требовании, передачи электронных сообщений в порядке, определенном правительством РФ», — говорится в документе.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие – организатор сервиса обмена сообщениями», — сообщил Клишас.

Одновременно с этим документом вносятся изменения в КоАП России, предусматривающие административную ответственность организаторов сервисов.

«На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», – отметил сенатор в разговоре с журналистами. Он не пояснил, как на практике будут реализовываться положения законопроекта.

Соавторами законопроекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

На сайте Госдумы оба законопроекта ещё не зарегистрированы.

Примечательно, что подобный законопроект уже вносился в Госдуму — №760029-7 «О внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Им предполагалось ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона. Он вызвал резкую критику представителей рынка и даже отдельных депутатов.

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UPD. Оба законопроекта появились на сайте Госдумы:

№808655-7 «О внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»»

№808671-7 «О внесении изменений в статью 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

По сравнению с июльским документом, отмечает CNews, у нового законопроекта Андрея Клишаса есть ряд отличий, однако в целом сенатор признает, что это одна и та же инициатива, просто в разных редакциях. В частности, потребовалось точнее разграничить мессенджеры и электронную почту. Именно неточности в их разграничении стали причиной отзыва первого законопроекта из Госдумы. В новой редакции мессенджеры и почта объединены определением «организатор сервиса обмена сообщениями».

Согласно законопроекту, если пользователь мессенджера или электронной почты будет замечен в передаче сообщений, содержащих запрещенную информацию, то уполномоченный федеральный госорган потребует от сервиса заблокировать такого пользователя, и это требование должно быть выполнено в течение суток. Под блокировкой понимается полное лишение пользователя возможности обмениваться сообщениями с другими пользователями.

Напомним, запрещенной информацией в России считаются призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности и т. д. Сюда же относится распространение детской порнографии, информация об изготовлении наркотиков, о способах совершения суицида и о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений.

Авторы законопроекта поясняют, что в своем нынешнем виде российское законодательство позволяет сделать вывод о том, что оператор мессенджера или электронной почты может просматривать любые сообщения пользователей в целях их возможной блокировки. А согласно новому законопроекту, блокировка будет производиться только по требованию и на основании данных уполномоченного госоргана.

Кроме того, если в первом законопроекте речь шла о блокировке отдельных сообщений, то теперь авторы решили, что целесообразнее будет полностью отрезать пользователю возможность обмена сообщениями. Помимо этого, новая инициатива предусматривает соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях — там будут прописаны штрафы для «организаторов сервисов».

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