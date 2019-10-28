Tutanota: Почему «социальное рейтингование» — это страшно

Массовая слежка повсюду вокруг нас, и потенциальные последствия должны волновать вас.

Это неделя свободных высказываний [скорее всего, намёк на речь Цукерберга и заявление ProtonMail. — редакция]. Так давайте же взглянем на худшего врага свободы слова: массовую слежку и её последствия. Современная форма массовой слежки — онлайн-наблюдение — проста, дешева и молниеносна. Результаты слежки, собранные в режиме онлайн, могут быть легко агрегированы, рассчитаны и вызвать реальные последствия для жизни человека. Например, онлайн-слежка помогает создать систему социального кредита. И это влияет на свободу слова одним из худших возможных способов.

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Система социального кредита

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Когда люди слышат о системе социального кредита, все обычно думают о Китае и о грядущей китайской системе, которая заставляет людей жить по правилам правительства. Тем не менее, системы социального кредита уже существуют во многих других странах, даже здесь, в Европе и Америке.

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Частная система социального кредита

Конечно, никто не называет это системой социального кредита, но если вы задумаетесь, то поймёте, что она уже здесь: страховая компания, которая рассчитывает коэффициент вашей выплаты на основе информации, полученной из социальных сетей. Банк, который рассчитывает вашу платежеспособность и, следовательно, ваши процентные ставки, основываясь на информации, предоставленной Schufa (немецкая система). AirBnB и Uber, которые отключают учетные записи, если владелец дома или водитель сообщили о вашем «плохом поведении», не давая вам возможности подать апелляцию.

Это лишь пара примеров, которые ясно показывают, что некоторая форма системы социального кредита уже создана: есть компании, которые собирают информацию о вас, а эта информация приводит к последствиям в вашей реальной жизни. По сути, это то же самое, что система социального кредитования.

Единственное отличие от надвигающейся китайской системы состоит в том, что она еще не взаимосвязана. Если Uber блокирует вас, вы все равно можете использовать такси. Если одна страховка слишком дорогая, вы можете попробовать получить другую. Но что, если это изменится?

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Сеть — это машина наблюдения

Сейчас дела обстоят так, что вы — это то, на что вы нажимаете. Как только вы получаете доступ к Интернету, все, что вы делаете, отслеживается вашим браузером, третьими лицами с помощью файлов cookie, а также почти всеми сайтами, на которые вы заходите (Google, Facebook и т. д.).

Весь интернет — это машина наблюдения. Данные, которые вы свободно предоставляете, собираются вместе, и создается ваш профиль. Пока что этот профиль использовался «лишь» для целевой рекламы.

Дела сейчас обстоят не хорошо, но пока и не слишком плохо: показанная вам реклама может привести к завышенным ценам на товары и услуги, поскольку наполнение вашего профиля подразумевает, что вы готовы заплатить слишком много за какие-то вещи. Например, вы фанат чего-то, или вам нравится удобство быстрой покупки, да или просто потому, что у вас слишком много денег и поэтому вам всё равно.

Прямо сейчас легко предотвратить последствия онлайн-наблюдения, просто установив блокировщик рекламы..

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Взаимосвязанная машина наблюдения

Прямо сейчас каждая компания и каждое государственное учреждение имеют только подмножество данных. Тем не менее, очень вероятно, что в будущем все данные, доступные онлайн, будут связаны.

Если вы используете несколько сервисов Google, это уже сейчас происходит. Тем не менее, благодаря более совершенной технологии отслеживания, технологические компании найдут способ связать ваши данные, собранные между службами: ваш профиль в Google будет объединен с вашим профилем в Facebook, а потом будет объединен с вашим страховым профилем и так далее.

И это именно то, что звучит так страшно, когда говорят о китайской системе социального кредита: западные СМИ предполагают, что это объединение информации уже происходит в Китае. Соединение большого количества информации об отдельных людях приводит к индивидуальной оценке, которая либо помогает им достичь того, чего они хотят в жизни, либо мешает им этого достичь.

Как только это произойдет, как только все данные будут собраны и ваш профиль будет создан, изменить этот профиль будет очень сложно.

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Реальные последствия

Состояние вашего виртуального профиля приведет к последствиям в реальной жизни: вы можете не получить ссуду, необходимую для покупки дома, из-за плохого социального кредита. Вы можете не получить страховку на автомобиль, и, как следствие, застрять в общественном транспорте из-за плохого социального кредита.

Большинство людей думают, что это их не коснется, потому что они ведут хорошую жизнь. В конце концов, это цель любой системы социального кредита: заставить людей вести хорошую жизнь. Так что же в этом плохого?

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Определение «хорошо»

Проблема заключается в определении слова «хорошо»: для компаний «хорошо» — это когда у них есть постоянные клиенты, которые много покупают и тратят.

Для правительства «хорошими» могут быть люди, которые следуют правилам и лишний раз не высказываются. Вообще. Независимо от того, что делает правительство.

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Система социального кредита убивает свободу

Так или иначе, даже если вы сами хотите нравиться правительству или компании, в надежде получить более выгодную сделку, любая форма системы социального кредита приведет к самоцензуре.

Вы больше не будете публиковать свои фотографии с вечеринки прошлой ночью в социальных сетях, опасаясь, что ваша медицинская страховка может подорожать. Или, например, вы больше не будете публиковать фотографии с митинга, на котором были, из страха, что ваше правительство не даст вам поступить в университет.

Ещё хуже: вы можете вообще перестать устраивать вечеринки или ходить на митинги.

В конце концов, система социального кредита приведет к самоцензуре до такой степени, какую мы никогда раньше не видели. Из-за всестороннего онлайн- наблюдения, большинство людей будут стараться представить себя в наилучшем свете всегда и везде, даже в личных беседах.

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Свобода слова подрывается системами социального кредита

Свобода слова защищена большинством конституций, и тому есть очень веские причины: только со свободой слова мы можем свободно обсуждать любые проблемы, развивать новые идеи и развивать нашу демократию для всех.

Любая система социального кредитования, неважно — частная или государственная, подрывает свободу слова.

Хотя в наших западных демократиях нет государственного деятеля, пытающегося внедрить такую ​​систему, угроза все еще существует. Хотя мы воспринимаем китайскую систему социального кредита как «плохую» — поскольку недемократическое правительство хочет использовать ее для того, чтобы заставить своих граждан следовать своим правилам, частные системы социального кредита, которые в настоящее время появляются в наших обществах, не лучше.

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Свобода слова требует приватности

Вот почему свобода слова и неприкосновенность частной жизни взаимосвязаны. Только если вы можете держать свои личные данные в неприкосновенности, государству или компаниям невозможно собрать ваши данные и создать ваш профиль.

К сожалению, технологические компании гораздо быстрее разрабатывают приложения и сервисы для слежки, чем государства разрабатывают законы для защиты нашего права на неприкосновенность частной жизни — например, такие как европейский Общий регламент по защите данных (GDPR).

Прямо сейчас единственный способ защитить себя от всестороннего сбора данных — это выбрать сервисы, которые защищают нашу конфиденциальность. Для начала, вот наши рекомендации, как можно отказаться от Google и Facebook.

Боритесь с нами за наше право на неприкосновенность частной жизни!

Команда Tutanota

(На английском языке)

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Прямо сейчас вы можете присоединиться к кампании РосКомСвободы по запрету системы распознавания лиц в России, подписав петицию.

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