ProtonMail: «Свобода — это право человека и мы будем её защищать, даже когда другие не будут»

В свете последних событий, связанных с наступлением ряда государств на права человека, на свободу слова, конфиденциальность и тайну переписки, швейцарский защищённый сервис электронной почты ProtonMail выступил с заявлением, в котором подтвердил намерение и дальше придерживаться своих основных принципов. Также сервис осудил стремление других интернет-ресурсов сотрудничать с правительствами стран, где права человека нарушаются:

«После запуска в 2014 году, ProtonMail стал самым популярным сервисом электронной почты у активистов по всему миру. Защита свободы слова и демократии — одна из главных причин, по которой мы создали ProtonMail. И в этом нет ничего необычного: мы всегда считали, что все граждане заслуживают права на неприкосновенность частной жизни, и мы сохраняем нейтралитет по большинству политических вопросов.

Однако решение некоторых компаний пойти на уступки под политическим давлением со стороны правительств из-за деятельности активистов в Гонконге, Индонезии, Каталонии, и в других местах, вдруг сделало этот вопрос дискуссионным. Учитывая, что некоторые из протестующих — это пользователи ProtonMail, мы хотели бы прояснить нашу позицию в отношении использования нашей платформы общественными активистами.

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Рост политической активности по всему мир



Сообщения со всего мира говорят о том, что политическая активность сейчас растёт, и в последние месяцы масштаб и частота протестных акций, судя по всему, быстро увеличились. В последние месяцы активисты все чаще используют ProtonMail.

Примером могут послужить активисты в Гонконге, включая создателей HKmap, которые используют ProtonMail для безопасной коммуникации. В Испании каталонские борцы за независимость из Tsunami Democràtic также используют наш сервис для координации своей деятельности. В Западном Папуа независимые журналисты из West Papua Media общаются с помощью ProtonMail с иностранными журналистами, в ответ на цензуру со стороны правительства Индонезии. В Великобритании и США участники группы климатического протеста Extinction Rebellion также используют ProtonMail для организации.

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Право на мирный протест является одним из краеугольных камней демократии. Интернет дал людям инструменты для обмена идеями и дал возможность координировать действия проще, чем это когда-либо было. Но в равной степени это дало правительствам возможность подавлять оппозицию более эффективно, чем когда-либо в истории. Исходя из этого, мы считаем, что технологические компании несут ответственность за защиту основных свобод, за которые боролись другие. Это не означает, что мы должны принимать определенную сторону в дебатах, но жизненно важно, чтобы мы позволили им пройти.

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Почему активисты выбирают ProtonMail



Мы основали ProtonMail с целью помочь сделать Интернет, который защищает конфиденциальность, гражданские свободы и пользователей от кибератак. Мы твердо верим в право на свободу слова, право на неприкосновенность частной жизни и безопасность, а также в принцип, согласно которому никто не должен быть лишен возможности пользоваться этими правами.

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Мы считаем, что технологии играют важную роль в защите прав человека в 21 веке. В частности, в ProtonMail мы использовали сквозное шифрование для защиты конфиденциальности, и мы гарантируем, что в ProtonMail только отправитель и получатель могут читать свои сообщения. Ни одна третья сторона — ни правительство, ни даже мы сами не можем злоупотреблять ProtonMail, чтобы шпионить за сообщениями пользователей. Тем самым мы обеспечиваем конфиденциальность, которая составляет основу свободы слова.

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Поскольку технология нашего сервиса защищает от слежки и преследований со стороны правительства, ProtonMail стал удобной платформой для журналистов, расследователей и правозащитных групп, особенно для тех, кто работает в условиях повышенного риска. Твёрдо веря в необходимость защиты свободы слова для всех, мы постарались сделать всё возможное, чтобы защитить наиболее чувствительных пользователей ProtonMail как от киберпреступников, так и от правительств, которые стремятся отрицать эти ценности. Это моральное обязательство, которое, по нашему мнению, должны принимать все компании, но, к сожалению, это не всегда так.

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Компании давно склоняются перед политическим и социальным давлением, чтобы не потерять доступ к рынкам. Мы видели, как Google фильтрует результаты в некоторых странах, где цензура является законной, а недавно узнали, что Apple будет хранить данные пользователей в Китае и удаляет приложения, созданные протестующими, в том числе HKmap, разработанное одним из наших пользователей в Гонконге.

В ProtonMail мы придерживаемся другого подхода, который учитывает как политический нейтралитет, так и веру в то, что право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова должно применяться ко всем.

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Мы поддерживаем мирный протест и конфиденциальность

ProtonMail — швейцарская компания. Это означает, что мы работаем в соответствии со швейцарским и только швейцарским законодательством. Поэтому пользователи защищены строгим законом Швейцарии: прежде чем мы будем вынуждены действовать по запросу иностранных правоохранительных органов, этот запрос должен быть одобрен судом Швейцарии. Когда протестующие используют ProtonMail, мы не принимаем позицию за или против протеста, мы лишь поддерживаем право на мирный протест.

Однако мы придерживаемся позиции о праве человека на неприкосновенность частной жизни, безопасность и свободу слова. Мы твердо верим, что каждый, независимо от того, где он живет или во что он верит, имеет право мирно выражать свои идеи публично и в частном порядке в Интернете. Мы также поддерживали различные кампании — от моратория на распознавание лиц до защиты сетевого нейтралитета.

Наконец, важно отметить, что при использовании ProtonMail есть четкие положения и условия, которые запрещают деятельность, которая была бы незаконна в Швейцарии, например, разжигание ненависти или уничтожение собственности. Нарушение этих правил, доказанное в швейцарском суде приведет к отключению учетных записей.

Мы гордимся тем, что активисты используют нашу платформу для безопасного общения, а также тем, что ProtonMail даёт людям возможность быть услышанными. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и команда ProtonMail счастлива предоставить средство для этого. Нет никаких политических или экономических факторов, из-за которых мы пойдем на компромисс с этой основной ценностью.

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С уважением,

Команда ProtonMail»



Текст заявления на английском можно прочитать здесь

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Карточки: Что такое ProtonMail и что с ним произошло в России

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