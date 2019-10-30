«Батенька» оспаривает в Верховном суде запрет на освещение наркотем

Сайт «Батенька, да вы трансформер» подал в Верховный суд России иск о признании недействующим одного из пунктов акта, на основании которого МВД заблокировало статью «Героин — собственность модели» об истории наркозависимой девушки. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава международной «Агора» Павел Чиков.

Нормативный акт, на основании которого МВД заблокировало статью «Героин – собственность модели», в которой описана история наркозависимой девушки. В министерстве внутренних дел решили, что «статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики».

Издание «Батенька, да вы трансформер» оспорит в Верховном суде критерии блокировки сайтов https://t.co/joa1JpsnNu — The Insider (@the_ins_ru) October 30, 2019

Как следует из карточки дела в базе данных суда, издание просит признать недействующим пункт 2.1.6 «Критериев оценки материалов для принятия решений о включении доменных имен и страниц сайтов в реестр запрещенной информации».

Пункт относит к числу запрещенной информацию, направленную на формирование у целевой аудито­рии положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков (за исключением художественных произведений). Документ утвержден совместным приказом Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС и зарегистрирован Минюстом в июне 2017 г. Как отмечается в иске, закон «Об информации» запрещает только сообщать о способах разработки, изготовления, выращивания, использования и приобретения наркотиков. Таким образом, ведомственный нормативный акт вводит новые ограничения, не предусмотренные законом, отмечается в иске.

Глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев, представляющий интересы заявителя, отмечает, что спорная норма фактически вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики, которая отражала бы реальное положение наркопотребителей в обществе. С учетом недавнего поручения президента ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков мы получим еще одну статью за слова, предупреждает он.

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