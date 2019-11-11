Регионы закупают софт для взлома мобильных телефонов

ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)». Она обойдется федеральному бюджету в 300 тыс. рублей, следует из документов на сайте госзакупок. Первой внимание на это обратила «Тайга.инфо». В техническом задании сказано, что программа должна уметь извлекать файлы, данные об устройстве, а также учетные записи и пароли. Кроме того, «Мобильный криминалист» должен анализировать контакты и вызовы, а полицейским нужна «возможность отображения социальных связей между владельцем исследуемого устройства и его контактами». ГУ МВД также хочет получать root-доступ на Android-смартфонах (права суперпользователя). Проведя собственный мониторинг сайта госзакупок, мы обнаружили, что эта программа в регионах достаточно популярна в правоохранительных органах.

«Мобильный криминалист» разрабатывается компанией «Оксиджен Софтвер». По данным сайта производителя, программа умеет также извлекать переписку из мессенджеров и обходить аппаратное шифрование файлов на Android-устройствах. Разработчик утверждает, что «Мобильный криминалист» может разблокировать экран на смартфонах LG и создавать полные копии некоторых моделей Samsung Galaxy, даже если они заблокированы. Программа позволяет получать данные о перемещении дронов из самих устройств, а также из мобильных приложений. Вся информация может быть получена также из облачных сервисов.

«Решениями ООО „Оксиджен Софтвер“ в вопросах получения и исследования доказательств из мобильных устройств и облачных сервисов пользуются правоохранительные органы и государственные учреждения, службы безопасности коммерческих организаций: MВД, ФСБ, ФСО, Минюст, Следственный Комитет, Управление К и многие другие», — сказано на сайте компании.

Версия «Детектив» в последнем обновлении, по данным сайта производителя, получила возможность извлекать сообщения, контакты и данные профиля из мессенджера Viber без прохождения двухфакторной аутентификации. Также улучшены механизмы копирования из LinkedIn, Discord и данных о тренировках из Samsung Health.

Среди сибирских силовиков, по данным сайта госзакупок, «Мобильным криминалистом» пользуются также хакасское МВД и новосибирское региональное управление СК.

Также проведя собственный мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила множество похожих контрактов. Приводим наиболее «свежие» из них:

1. Министерство внутренних дел Республики Калмыкия заказывало «Мобильного криминалиста» с USB-ключом ещё в конце августа текущего года. Стартовая цена — 315 тысяч рублей. Победителем конкурса стало ООО «ЭкспертЭкспресс», предложившее исполнить заказ за 196 875 рублей.

Данная фирма уже знакома нам по ряду подобных контрактов:

— Военные следователи в Приморье приобрели у неё за 2 млн рублей «аппаратно-программный комплекс для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств и комплектующих к ним»;

— за 2,5 млн рублей похожий заказ «ЭкспертЭкспресс» исполнил для военных следователей в Санкт-Петербурге.

2. В сентябре текущего года МВД по Республике Саха (Якутия) продлило лицензию на эту программу. Начальной ценой было заявлено 170 640 рублей. Исполнителем контракта стало ООО «Эккаунт-бест», согласившееся продлить полицейским лицензию на программу за 119,5 тысяч рублей. Примечательно, что в тендере правоохранителей из Калмыкии эта фирма была вторым кандидатом на исполнение контракта.

3. МВД по Республике Татарстан также продлило лицензию на эту программу. Стартовая цена — 140 тысяч рублей, и за 90 400 рублей ООО «Лан-проект» согласилось этот контракт исполнить, опередив всё тот же ООО «Экаунт-бест».

4. Главное управление МВД РФ по Ростовской области в конце сентября выложило тендер по продлению неисключительных прав (лицензии) на использование программного обеспечения «Мобильный криминалист» версия «Аналитик» с переходом на версию «Детектив». Начальная цена контракта — 392 777,06 рублей. В борьбе с вышеупомянутым «Лан-проектом» победил снова «Эккаунт-бест», предложив за свои услуги 253 340,87 руб.

5. Федеральное бюджетное учреждение «Пензенская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» также продлило лицензию «на использование программного обеспечения «Мобильный криминалист» версии «Аналитик» с переходом на версию «Детектив», с технической поддержкой и обновлениями». Начальная цена — 138 133,33 рублей. Контракт выиграло ООО «Эккаунт-бест», предложенная цена — 85,5 тыс. рублей.

6. Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан выложило два тендера:

— Продление неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения «Мобильный криминалист» (Oxygen Forensic») с переходом на версию «Детектив» на 2020 год. Начальная цена — 135 тыс.руб., победитель — «Эккаунт-бест» (98 865 руб.),

— Продление неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения «Мобильный криминалист» (Oxygen Forensic») с переходом на версию «Детектив» на 2021 год. Цена та же, победитель — тот же (97 875 руб.).

7. Оказание услуг по продлению лицензии программного обеспечения «Мобильный криминалист» на 1 год с обновлением до версии «Детектив» в конце октября заказало «Федеральное бюджетное учреждение «Чувашская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации». Начальная цена — 140 666,67 рублей. Дата проведения аукциона в электронной форме — 18.11.2019 г.

Мы проследим за изменениями, которые произойдут с последними закупками, о чем сообщим вам. Либо вы сами можете это сделать, воспользовавшись нашим порталом по мониторингу госзакупок.

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