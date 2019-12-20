LostFilm: Злоупотребление законом возмутительно

После того, как РосКомСвобода сообщила о блокировке популярного портала с западными сериалами LostFilm, Роскомнадзор подтвердил, что доступ к сайту lostfilm.tv ограничен на постоянной основе. Этот факт вызвал большой резонанс как среди российских пользователей, так и в СМИ.

Сегодня мы получили официальное заявление ЛостФильма о блокировке сайта, которое публикуем здесь:

«Заявление LostFilm.TV о блокировке сайта Вечером 17 декабря наш сайт был заблокирован. Мы не получали каких-либо претензий и предупреждений со стороны Роскомнадзора. Нас не уведомляли о ходе суда. О причинах блокировки и нарушениях нам также неизвестно. Мы узнали о ней только потому, что сайт стал недоступен. LostFilm.TV был создан в 2005 году как фанатский проект. Все прошедшие годы мы преследовали одну цель — информировать и просвещать наших зрителей, становиться для них проводником в мир лучших западных сериалов. LostFilm.TV всегда являлся некоммерческим проектом, поэтому нет оснований объединять его в одном судебном решении с пиратскими платформами. Мы всегда открыты сотрудничеству и оперативно реагируем на требования Роскомнадзора. Поэтому то, что произошло с нами в последние дни, выглядит как нечестная борьба и попытка манипулировать законом в собственных целях. Злоупотребление законом возмутительно, ведь, как и мы, любая некоммерческая организация может стать следующим кандидатом на блокировку без намека на причины и без предупреждений. Похожая ситуация произошла в нашей стране в августе 2015 года с «Википедией», таким же просветительским проектом. Тогда народную энциклопедию удалось отстоять и отменить решение Роскомнадзора о блокировке. Мы уверены, что у нашего проекта много поклонников, а потому очень надеемся, что в отношении LostFilm все будет развиваться по схожему сценарию. Также мы надеемся, что нашу ситуацию примут во внимание на высшем уровне и предпримут меры, чтобы разделить сайты на пиратов и фанатские платформы, которые не занимаются коммерцией, а просто пытаются делать то, что любят. Мы благодарим наших пользователей за неравнодушие и поддержку в различных соцсетях и на просторах Интернета. Мы рассчитываем на их дальнейшее активное участие в судьбе проекта LostFilm.TV. Мы будем разбираться и выяснять, что можно сделать для положительного исхода нашего дела. А пока сайт продолжает свою работу в штатном режиме. Мы не прекращаем существование, не останавливаем деятельность и будем держать вас в курсе событий. С уважением, коллектив LostFilm».

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Данный пресс-релиз владельцы сервиса направили другим организациям и СМИ.

Со своей стороны хотим подчеркнуть, что заявление об отсутствии желания наладить какую бы то ни было связь с владельцами сайтов звучит уже не впервые. Один из последних таких случаев — блокировка сайта «Фергана», владельцы которого также не получали никаких уведомлений от соответствующих органов.

Выражаем надежду, что правообладатель найдёт взаимопонимание со столь ценным для множества российских пользователей сервисом, который популяризирует качественный видеоконтент.

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