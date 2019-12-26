Следствие прекратило дело об оправдании терроризма против челябинской пенсионерки

Следственный комитет прекратил уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК) против челябинской пенсионерки Галины Гориной. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Уголовное дело об оправдании терроризма против Гориной возбудили в июле. Поводом стал репост записи во ВКонтакте о взрыве в архангельском управлении ФСБ с подписью «Что же это такое творится по всей стране… Дети убивают себя!».

По словам Чикова, в репосте Гориной следствие не обнаружило преступления, так как опубликовав запись, пенсионерка «свое отношение к данному событию в виде дополнительных комментариев не выражает».

Адвокат «Агоры» Андрей Лепёхин, который представляет интересы Гориной в суде, расказал, что СК полгода проводил расследование, сделал несколько экспертиз, но ни одна из них не подтвердила сочувствия пенсионерки к террористам, как и оправдания их деятельности:

«То, что дело прекращено, является основанием для реабилитации — как минимум принесения извинений прокурором. Кроме того, мы будем решать вопрос о подаче в суд иска о моральной компенсации. У неё проводился обыск в самом начале расследования дела, изъяли носители информации — телефоны и жёсткие диски — и их до сих пор не отдали, только сегодня-завтра поедем забирать».

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Адвокат высказал мнение, что преследование пенсионерки было связано с общественной деятельностью, поскольку она участница движения «СтопГОК».

«Почему-то власти считают, что экологические активисты — это оппозиционная сила, и полиция постоянно ведёт свою работу по дискредитации этого движения. Их социальные сети полиция и ФСБ просматривают почти в ручном режиме», — добавил он.

Андрей Лепёхин добавил, что Галина Горина в принципе очень часто репостит записи на своей странице в соцсети — она просто находит в интернете интересные новости и делится ими. Её же личное отношение к террористам всегда было негативным, подчеркнул адвокат.

Ранее в отношении общественницы возбудили административное дело за размещение стихотворения «Последние пожелания Иванам», которое признано экстремистским.

Активисты движения «Стоп ГОК» периодически становятся объектом нездорового интереса силовиков. Только в текущем году лидера движения Василия Московца сотрудники центра «Э» пытались привлечь к ответственности за пост во ВКонтакте якобы за «публичное размещение нацистской символики в августе 2014 года», но дело было прекращено за отсутствием состава преступления. А вот другого «стопгоковца», Сергея Белогорохова, суд оштрафовал на 40 000 рублей по закону о фейках за пост о ямах в поселке Роза, которые могли образоваться от взрывных работ, проводимых на Коркинском угольном разрезе.

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