Верховный суд Северной Осетии отменил штраф за отрывок из фильма «Список Шиндлера»

Верховный суд Северной Осетии — Алании отменил наказание и прекратил административное дело местного студента Ильи Гусоева, которого оштрафовали за публикацию отрывка из фильма «Список Шиндлера». Об этом в своем Facebook сообщил адвокат студента Алан Тедеев.

Этот непростой год завершается хорошей новостью. Сегодня Верховный суд РСО-Алания поставил точку в резонансном деле Ильи… Gepostet von Алан Тедеев am Montag, 30. Dezember 2019

Он также заявил МБХ, что такое решение стало «победой здравого смысла», а также выразил надежду на то, что «в следующий раз компетентные органы задумаются», прежде чем будут симулировать борьбу с экстремизмом на основе подобных случаев.

Ранее студента обвинили в демонстрации нацистской символики за отрывок фильма «Список Шиндлера», который он опубликовал шесть лет назадhttps://t.co/00108DFK5P — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 30, 2019

Гусоева обвиняли в нарушении части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). Поводом для возбуждения дела стала публикация ВКонтакте фрагмента фильма «Список Шиндлера», где немецкие военные убивают евреев. Гусоев опубликовал видео в 2014 году, когда ему было 13 лет.

Студента оштрафовали после того, как Президентом Путиным был подписан закон, который разрешает публиковать нацистскую символику при условии формирования «негативного отношения к идеологии нацизма» и отсутствия «признаков пропаганды или оправдания нацизма».

.

.

.