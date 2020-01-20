Российскому конкуренту OneWeb для разворачивания спутниковой сети потребуется 148 ракет

Госкорпорация «Роскосмос» должна провести 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, чтобы к 2030 году развернуть многофункциональную орбитальную группировку «Сфера». Соответствующие данные приводятся в предварительной программе запусков, представленной «Роскосмосом» в конце 2019 года в «Сколково».

Группировка российской системы «Сфера», которая призвана стать ответом на международные системы OneWeb и Starlink (опасность подключения к которым увидела ФСБ), к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.

По состоянию на конец 2019 года вся российская спутниковая группировка, включая военные аппараты, насчитывает 164 спутника, из которых 92 — гражданских.

По подсчетам «Роскосмоса», в течение десяти лет для вывода на орбиту такого количества спутников понадобится запустить 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелых ракеты «Ангара-А5». При этом ранее предполагалось, что вся орбитальная группировка будет развернута за счет стартов 25 ракет «Ангара-А5».

В презентации госкорпорации указывается, что сами ракеты будут изготавливаться не за средства бюджета, заложенного в Федеральную целевую программу «Сфера». Кто будет оплачивать производство ракет, не уточняется.

При этом, согласно сайту госзакупок, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет, по данным на конец 2019 года, 1,5 миллиарда рублей. Стоимость «Ангары-1.2» в ценах по состоянию на июнь 2019 года — 2,02 миллиарда рублей, а тяжелой «Ангары-А5» в ценах 2018 года — более пяти миллиардов рублей.

Проект «Сфера» анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году. Образующими проектами системы «Сфера» наряду со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, системами дистанционного зондирования Земли, спутниковой системой связи «Экспресс-РВ» и «Гонец», а также ретрансляции «Луч» станут глобальная система интернета вещей «Марафон» и система широкополосного доступа в интернет «Скиф».

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