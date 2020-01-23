23.01.2020

В Вологодской области снова будут судить автора публикации о «сказочном» Путине

Теперь Юрию Шадрину, уже за повторное нарушение закона о "недопустимой критике власти", грозит штраф до 200 тысяч рублей (ранее он был оштрафован на 30 000 рублей)

dont speak  

Перед самым Новым годом жителя Верховажского района Вологодской облати Юрия Шадрина снова вызывали в полицию по делу о «неуважении к власти».  Ранее, весной прошлого года, он в социальной сети «ВКонтакте» назвал Президента Владимира Путина нецензурным словом, прибавив к этому характеристику «сказочный», за что был оштрафован на 30 тысяч рублей. Шадрин пытался оспорить штраф, однако Вологодский областной суд оставил решение Верховажского районного суда в силе.

Недавно стало известно, что всё тот же Верховажский суд зарегистрировал новое дело против Шадрина, рассмотрение которого назначено на начало февраля текущего года. Дело было принято к производству всё по той же ч.4 ст.20.1 КоАП о «неуважении к власти».

Поводом для возбуждения дела стал пост Шадрина, который он опубликовал в ноябре 2019 года. В нем он употребил слова «гадюка», «монстр», «мразь». Поскольку это уже повторное нарушение закона о «недопустимой критике власти», ему грозит штраф до 200 тыс. рублей.

.

don but rks

.

blackscreen.report

.

Читайте также:

Теги: , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Переключиться на старую версию