В Вологодской области снова будут судить автора публикации о «сказочном» Путине

Перед самым Новым годом жителя Верховажского района Вологодской облати Юрия Шадрина снова вызывали в полицию по делу о «неуважении к власти». Ранее, весной прошлого года, он в социальной сети «ВКонтакте» назвал Президента Владимира Путина нецензурным словом, прибавив к этому характеристику «сказочный», за что был оштрафован на 30 тысяч рублей. Шадрин пытался оспорить штраф, однако Вологодский областной суд оставил решение Верховажского районного суда в силе.

Недавно стало известно, что всё тот же Верховажский суд зарегистрировал новое дело против Шадрина, рассмотрение которого назначено на начало февраля текущего года. Дело было принято к производству всё по той же ч.4 ст.20.1 КоАП о «неуважении к власти».

Поводом для возбуждения дела стал пост Шадрина, который он опубликовал в ноябре 2019 года. В нем он употребил слова «гадюка», «монстр», «мразь». Поскольку это уже повторное нарушение закона о «недопустимой критике власти», ему грозит штраф до 200 тыс. рублей.

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