Карточки: Что опять произошло с ProtonMail?

Что такое ProtonMail? ProtonMail — швейцарский сервис защищённой электронной почты. Подробнее о нём мы написали в нашем обучающем материале — тут.

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Зачем такая блокировка осуществляется? Кто ее инициировал? Опять это сделано по инициативе ФСБ. Последние месяцы в России, происходит множество “минирований” по электронной почте, где злоумышленник(и) требует(ют) вернуть Константина Малофеева свои биткоины с криптовалютной биржи WEX. Часть этих писем приходит с ящиков, зарегистрированных на Protonmail.

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Кто такой этот Малофеев и почему он кому-то что-то должен вернуть? Константин Малофеев — российский предприниматель, основатель телеканала Царьград, а также создатель Лиги безопасного интернета — организации, целью которой являлось введение цензуры в сети. По некоторым данным, близкие к Малофееву люди (бывшие «ополченцы ДНР», где также у Малофеева были свои интересы во время войны на Донбассе), приобрели криптовалютную биржу WEX (бывшую биржу BTC-e) и вывели из нее активы пользователей (но не все, часть из них заморозила криптовалютная биржа Binance).

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Что это значит для меня как для пользователя почты? Сайт Protonmail.com (на котором находится и веб-интерфейс почты protonmail) в связи с блокировкой перестал открываться у российских пользователей, которые не используют VPN или иные средства восстановления доступа к интернету. Судя по всему, также некоторые российские почтовые сервисы были вынуждены вручную отключить возможность обмена сообщениями с сервисами Protonmail в связи с административным давлением со стороны спецслужб. Если вы пользуетесь российскими почтовыми сервисами, то видимо у вас не получится общаться с пользователями Protonmail.

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А если у меня почта на Gmail или ином не российском сервисе, смогу ли я переписываться с теми, у кого почта на Protonmail.com? Для вас в этом случае ничего не изменится и все будет продолжать работать как и прежде.

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Неужели почта такая защищенная, что ее владельцы никому не передают данные своих пользователей? Письма своих пользователей владельцы сервиса Protonmail прочитать не могут, но выдать данные о пользователе потенциально могут и периодически выдают государственным органам различных стран. Обращались ли наши спецслужбы за данными пользователей к Protonmail мы пока не знаем. Но знаем, что к заблокированному таким же образом StartMail никто не обращался.

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Это поможет? Может хотя бы минирования закончатся? Вряд ли. Практически любой почтой, в т.ч. и российской, возможно пользоваться анонимно. Вряд ли блокировка одного-двух из тысяч почтовых сервисов сможет остановить злоумышленника, который уже столько всего “заминировал” и понесет за содеянное огромную ответственность в случае, если его поймают.

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