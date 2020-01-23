ФСБ и Генпрокуратура заблокировали StartMail

Федеральная Служба Безопасности сообщила о блокировке почтового сервиса Startmail.com. Спецслужба пояснила, что с него в Россию отправляли ложные сообщения о бомбах. «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.). Все угрозы носили ложный характер», — говорится на сайте силового ведомства.

Поэтому, по соображениям общественной безопасности и во исполнение российского законодательства, ФСБ решила заблокировать данный сервис на территории РФ:

«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами минирования, обеспечения защиты российского сегмента сети Интернет от распространения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23.01.2020 г. осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com».

.

В Роскомнадзоре считают, что владельцы StartMail «являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов».

«Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — отмечается в пресс-релизе надзорного ведомства.

Блокировка StartMail удивила многих пользователей Рунета, особенно с учётом того, что ранее спецслужбы уже отчитывались об успешных действиях по пресечению ложных минирований, но как видим — ничего с того момента не изменилось, как не изменились и методы борьбы с «интернет-террористами».

А премию как еще зарабатывать? — B (@b_d_x_b_d) January 23, 2020

Ещё одна интересная особенность данной блокировки — отсутствие сайта StartMail в реестрах Роскомнадзора, хотя в операторам команда ограничивать доступ была дана. Данную странность отмечают в своих чатах операторы связи, об этом же пишут создатель «Эшер II» Филипп Кулин и исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

«Пока эту почту в реестре мы не видим. Возможно, там опять блэкхолят — если у кого были письма по маршрутизации — поделитесь», — считает Климарёв.

Решением Генпрокуратуры за 23 января 2020 года блокируются IP-адреса сервиса, но не тронут домен.

Напомним, в конце декабря прошлого года мы обнаружили, что в реестр по слежке была внесена компания StartMail B.V., владеющая данным сервисом. Как известно, участники реестра обязаны предоставлять данные своих пользователей, а также всю их переписку и звонки по первому требованию силовиков, согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ.

Мы обратились за комментарием к StartMail, и выяснилось, что в реестр слежки данный почтовый сервис был внесён без ведома владельцев, и на сотрудничество с ФСБ идти не намерен.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян сообщил: «Мы уже вступили в дело, доверитель согласен, чтобы мы вели его», добавив:

«Все как я и думал. На ложные сообщения о минировании питерских судов и других объектов с требованием Малофееву вернуть украденнные битки, ФСБшники ответили тем, что решили внести в список ОРИ и заблокировать сервис Нидерландской шифрованной электронной почты».

.

В конце декабря Роскомнадзор просил суд заблокировать еще два почтовых сервиса, которые, как отмечали опрошенные РБК эксперты, могли также вызвать интерес ФСБ из-за ложных сообщений о минировании. Это Mailbox и Scryptmail. Основатель одного из сервисов заявлял, что личные данные пользователей не будут раскрыты иначе как на основании запросов, соответствующих законодательству ЕС и Германии. При этом он заверил, что никакого официального запроса из России на раскрытие информации не поступало.

UPD. А вот и Роскомнадзор подключился:

⛔ На основании требования Генпрокуратуры на территории РФ ограничивается доступ к почтовому сервису Startmail (Нидерланды). ✉ Через этот сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов в РФ. Подробнее: https://t.co/ILca6nkHaO pic.twitter.com/nspbQaO99b — Роскомнадзор (@roscomnadzor) January 23, 2020

.

.

.