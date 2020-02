Генпрокуратура заблокировала сервис зашифрованной почты Tutanota

Российские власти всё ближе к тому, чтоб «в целях безопасности» заблокировать весь интернет. Проводя мониторинг реестра Роскомнадзора, мы обнаружили в нём немецкий сервис веб-почты со встроенным шифрованием Tutanota, внесённый туда решением Генеральной прокуратуры России.

Скорее всего, причина ограничения доступа к данному сервису та же, что и у ProtonMail, StartMail, Scryptmail и т.д. — использование этой почты лжеминёрами.

Логика российских властей поистине удивительна — вместо того, чтоб разыскивать авторов сообщений, они блокируют один за другим защищённые почтовые сервисы, с которых злоумышленники рассылают свои сообщения.

Напомним, сервис StartMail заявил, что российские силовики не пытались связаться со своими нидерландскими коллегами для раскрытия личности лжеминёров, и никаких официальных запросов не присылали. Вместо этого сервис был без его ведома включён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), после чего заблокирован якобы за непредоставление данных о себе как об участнике этого реестра.

Похожее недоумение ранее выразила и швейцарская электронная почта ProtonMail, также оказавшаяся под блокировкой.

Естественно, после ограничения в России доступа к данным сервисам ложные сообщения о заложенных бомбах никуда не делись, как не денутся они и после попадания в бан Tutanota. Блокировки не приводят к искоренению лжетерроризма, но зато лишают тысячи российских пользователей возможности использовать защищённую почту. К тому же, действия российских властей в очередной раз доказывают, что все введённые ранее правовые нормы о тотальной слежке (СОРМ, «пакет Яровой», закон «о суверенном Рунете») не стали гарантией безопасности граждан.

Looks like Tutanota is being blocked in Russia. Could you help us narrow this down with @OpenObservatory

To document the censorship:

1. Install OONI Probe: https://t.co/kwcjKVd8eu

2. Tap the link: https://t.co/nvy9RZJYxR

3. Tap Run

Results: https://t.co/Zt3AS9yebY

Thank you!

— Tutanota (@TutanotaTeam) February 15, 2020