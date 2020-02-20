Роскомнадзор расширяет блокировку Tutanota

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры несколько дней назад заблокировал ресурсы электронной почты со встроенным шифрованием Tutanota, об этом мы писали ранее, теперь мы обнаружили, что в реестре запрещенных сайтов оказались и сайты данного сервиса в доменной зоне .RU:

Все же ресурсы Tutanota под блокировкой можно увидеть в данной выборке.

Напомним, Генпрокуратура вынесла требование по ограничению доступа к данному сервису по тем же основаниям, что и к ProtonMail, StartMail, Scryptmail и другим защищенным почтовикам — использование их лжеминёрами.

Роскомнадзор объявил о блокировке почты несколько дней спустя. Служба подтвердила, что приняла решение из-за рассылки при помощи сервиса ложных сообщений о массовом минировании различных объектов.

По поводу ложных сообщений StartMail, например, заявлял, что российские силовики не пытались связаться со своими нидерландскими коллегами для раскрытия личности лжеминёров, и никаких официальных запросов не присылали. Вместо этого сервис был без его ведома включён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), после чего заблокирован якобы за непредоставление данных о себе как об участнике этого реестра.

Похожее недоумение выразила и швейцарская электронная почта ProtonMail.

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