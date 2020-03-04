Сторонник предустановки отечественного ПО заставил РБК удалить статью о недвижимости в США

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева. Статья была удалена по решению Одинцовского суда Московской области.

По обращению Жигарева суд в декабре 2019 года признал информацию запрещенной к распространению, и в начале марта текущего года Роскомнадзор обратился в РБК с требованием удалить информацию.

Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», интернет-страницу с недостоверной информацией, порочащей честь или деловую репутацию, можно заблокировать. На удаление информации Роскомнадзор дает владельцу сайта сутки, после чего вносит интернет-страницу в реестр запрещенной информации для блокировки.

В 2015 г. РБК сообщал, что зампредседатель комитета палаты по обороне, возглавляющий сейчас комитет по экономической политике, может быть владельцем незадекларированной квартиры во Флориде. По информации издания, имущество принадлежит компании тезки депутата и его жены, а менеджером компании выступает тезка связанного с Жигаревым общественника. Депутат и его супруга утверждали, что не имеют недвижимость за границей. В декларациях депутата собственностью были указаны земельный участок площадью 2200 кв. м., жилой дом, дача, три автомобиля и мотоцикл.

Статья с сайта уже удалена, но её всё ещё можно прочитать в кэше Google, а также в Архиве Интернета.

Сергей Жигарев был избран депутатом от ЛДПР в 2011 г.

В июле прошлого года Жигарев вносил в Госдуму законопроекты, запрещающие продажу смартфонов и компьютеров, которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. Продажу средств связи (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart TV) без предустановленного российского программного обеспечения предлагается наказывать штрафом: для индивидуальных предпринимателей сумма составит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Позже депутат отозвал оба законопроекта. Позже группа депутатов, куда входит и Жигарев, внесла в Госдуму другой законопроект об обязательной предустановке отечественного ПО, который был принят в конце прошлого года.

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