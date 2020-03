Илон Маск: Starlink не помешает наблюдениям астрономов

Илона Маска попросили прокомментировать опасения экспертов МАС о негативном влиянии сети спутников на астрономию. Они прогнозируют, что вывод зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи.

«Я уверен, что мы не повлияем на астрономические открытия. Ноль. Это мой прогноз, — сказал Маск на конференции «Спутник-2020» (Satellite 2020). — По крайней мере, мы прибегнем к корректировке, если она будет выше нуля».

Проект Starlink направлен на вывод тысяч спутников на низкую околоземную орбиту, или LEO, для предоставления широкополосного доступа в Интернет тем, кто в настоящее время находится в зоне с недостаточным покрытием (а также американским военным).

Маск заявил, что его компания уже приняла меры по снижению их отражательной способности. Предприниматель не стал говорить ни о стоимости для пользователей, ни о точной скорости спутниковой интернет-связи. Он добавил, что антенна для связи со спутниками будет выглядеть как «НЛО на палочке», а установка не потребует помощи специалиста. «[В инструкции] будет всего две пункта, <…> и они могут быть выполнены в любом порядке: наведите ее [антенну] на небо и подключайтесь», — сказал Маск. Он подчеркнул, что «тарелка» сама найдет ближайший спутник.

He's in the house and he's on the stage! Watch here at https://t.co/W6Kz91Apep #SATShow pic.twitter.com/CKdujrVZ3y

— SATELLITE 2020 (@SATELLITEDC) March 9, 2020