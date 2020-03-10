Илон Маск: Starlink не помешает наблюдениям астрономов

Илона Маска попросили прокомментировать опасения экспертов МАС о негативном влиянии сети спутников на астрономию. Они прогнозируют, что вывод зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи.

«Я уверен, что мы не повлияем на астрономические открытия. Ноль. Это мой прогноз, — сказал Маск на конференции «Спутник-2020» (Satellite 2020). — По крайней мере, мы прибегнем к корректировке, если она будет выше нуля».

Проект Starlink направлен на вывод тысяч спутников на низкую околоземную орбиту, или LEO, для предоставления широкополосного доступа в Интернет тем, кто в настоящее время находится в зоне с недостаточным покрытием (а также американским военным).

Маск заявил, что его компания уже приняла меры по снижению их отражательной способности. Предприниматель не стал говорить ни о стоимости для пользователей, ни о точной скорости спутниковой интернет-связи. Он добавил, что антенна для связи со спутниками будет выглядеть как «НЛО на палочке», а установка не потребует помощи специалиста. «[В инструкции] будет всего две пункта, <…> и они могут быть выполнены в любом порядке: наведите ее [антенну] на небо и подключайтесь», — сказал Маск. Он подчеркнул, что «тарелка» сама найдет ближайший спутник.

He's in the house and he's on the stage! Watch here at https://t.co/W6Kz91Apep #SATShow pic.twitter.com/CKdujrVZ3y — SATELLITE 2020 (@SATELLITEDC) March 9, 2020

В декабре 2020 года представители МАС заявили, что ведущие астрономические организации мира подготовят специальный доклад, в рамках которого они оценят опасность зондов Starlink, которые сейчас выводятся корпорацией SpaceX для создания сети коммуникационных спутников. Расчеты специалистов показали, что почти все спутники связи будут незаметны для невооруженного глаза, однако большинство из них будут достаточно яркими для того, чтобы оставлять следы на фотографиях, которые получают астрономы, работающие в оптическом диапазоне. Те же самые опасения высказывали учёные Российской академии наук (РАН), и они даже готовы пожаловаться на Маска со Starlink в ООН.

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