«Бесплатный» доступ к значимым сайтам удорожит связь на 20%

Обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам без компенсаций со стороны государства приведет к росту тарифов на связь, пишут участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ в проекте предложений (есть у “Ъ”) по финансированию такого доступа.

В группу входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций. После согласования комиссией предложения будут направлены в Правительство и Минцифры.

С учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, полагают эксперты.

Если государство не окажет поддержку, услуги связи могут подорожать на 20%https://t.co/nk8baE1dM6 — Sostav.ru (@sostav_news) March 16, 2020

В январском послании к Федеральному собранию президент поручил обеспечить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам до 1 июня 2020 года. Минцифры уже с 1 марта предлагало предоставить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти, но необходимое постановление правительства не было вовремя согласовано. Теперь новый законопроект будет готов только к концу марта, а срок вступления его в силу запланирован на декабрь 2020 года.

К этому моменту операторы связи рассчитывают договориться с правительством о механизме компенсации выпадающих доходов. Участники рабочей группы комиссии РСПП предлагают два варианта: ввести налоговые льготы или вычеты, либо создать специальный тариф с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. Компенсировать затраты на подобный тариф предлагается либо за счет снижения налогообложения, либо за счет пропорционального повышения цен на стандартные тарифы.

В свою очередь, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев ранее заявлял, что ведомство против компенсации операторам затрат на бесплатный доступ к значимым сайтам, так как трафик на такой доступ министерство оценило в 10% от общего трафика операторов связи. Минцифры в ближайшее время проведет тесты для изучения показателей потребления трафика.

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