Взыскать штраф с американских соцсетей Роскомнадзору будет затруднительно

Штраф четыре миллиона рублей Twitter за отказ хранить персональные данные россиян внутри страны вступил в силу. Однако, если компания не заплатит штраф добровольно, получить с нее эти деньги будет проблематично. Адвокат практики налоговых споров МЭФ PKF Павел Желновод рассказал Telegram-каналу «Нецифровая экономика», что поскольку у Твиттера нет своего юрлица в России, вступают в силу международные договора.

В России есть такой договор с США — Конвенция о признании и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.). Но, по его словам, она не распространяется на административные штрафы.

Между тем, размер санкций и претензий к Facebook и Twitter может вырасти, говорит Желновод, ведь повторное совершение этого административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на юридических лиц до 18 млн руб.

По закону для уплаты штрафа дается срок в два месяца. Желновод замечает, что помимо штрафа у Роскомнадзора, есть в арсенале гораздо более действенный способ воздействия на нарушителей — блокировка интернет-ресурса, в рамках статьи 15.5 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая обязывает провайдеров ограничивать доступ к такому Интернет-ресурсу. По схожему случаю Роскомнадзор начал попытки блокировки Telegram.

Таганский суд Москвы признал законным штраф в четыре миллиона рублей для Twitter за то, что соцсеть хранит данные российских пользователей за границей.

Этот штраф в феврале назначил мировой суд Таганского района. Twitter пытался обжаловать решение мирового суда, утверждая, что протокол о штрафе составили с процессуальными нарушениями. Жалоба была отклонена.

Вместе с Twitter мировой суд Таганского района оштрафовал на четыре миллиона рублей Facebook. Эта соцсеть не обжаловала решение суда.

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