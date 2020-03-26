Полиция начала проверку по публикации The Village о подбросе наркотиков

В августе 2019 года в интернет-издании The Village вышел объёмный материал «Нам подбросили наркотики. Шесть реальных историй», где шестеро человек из разных городов поделились своим малоприятным опытом такого «неформального общения» с правоохранителями. Одним из героев публикации был известный новосибирский художник и один из идейных вдохновителей «Монстрации» Артём Лоскутов. В 2009 году его задержали по пути из университета, устроили обыск с понятыми, подбросив в сумку пакетик с марихуаной.

Благодаря общественному резонансу его выпустили из СИЗО, но суд всё же состоялся, где художника оштрафовали на 20 000 рублей. Через некоторое время один из полицейских, Алексей Борников, всё же попался и получил 8 лет строгого режима — он вместе с коллегами регулярно подбрасывал наркотики, в том числе героин. По словам Лоскутова, с того времени с ним связывались несколько человек, которым подбрасывали запрещённые вещества «всё те же опера с этими же понятыми». Один из вышедших на связь с Лоскутовым молодых людей, Павел Кузнецов, был осуждён на 4 года за сбыт героина, причём задержали его всё те же полицейские.

Служба собственной безопасности управления МВД по Новосибирской области начала проверку после публикации издания The Village. Об этом «Медиазоне» сообщил один из героев текста — художник Артем Лоскутов. Он также разместил об этом публикацию в Twitter:

проводится проверка материала издания зе вилладж, в котором описаны случаи подброса наркотиков в тч мне. неужто мусоров теперь накажут https://t.co/ywJJq8PF0q — артём лоскутов (@kissmyba) March 26, 2020

По телефону Лоскутову сказали, что проверка началась по заявлению неизвестного ему человека. Художник назвал фамилии оперативников, которые его задерживали, а также отметил, что те же силовики задерживали новосибирца Павла Кузнецова.

Летом прошлого года журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали московские полицейские, которые обыскали его и «обнаружили» в его рюкзаке пакет с 5 свёртками, содержащими порошок общей массой 3,56 грамм. Экспертизой было установлено, что это наркотическое вещество. Правоохранители провели обыск якобы дома у Голунова, продемонстрировав в СМИ фотографии нарколаборатории. Как потом выяснилось, фото были сделаны не в его квартире. Дело получило общественный резонанс, Голунов был освобождён, а на полицейских завели дела о подбросе наркотиков. Один из бывших правоохранителей, участвовавших в преследовании журналиста, на суде недавно заявил, что они делали запрос в Яндекс.Такси, и сервис предоставил им данные о Голунове, которые впоследствии помогли им вести незаконную слежку за ним.

В феврале текущего года следователи омского управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении полицейских после гибели омского музыканта Дмитрия Фёдорова, который в соцсетях заявил, что ему подбросили наркотики, и после этого обращения погиб при странных обстоятельствах.

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