Спутниковый интернет-оператор OneWeb объявил себя банкротом

Британская компания-стартап OneWeb сообщила, что вынуждена была подать заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк. Она не смогла привлечь дополнительное финансирование на программы запуска спутников из-за нестабильности рынков, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Переговоры с инвесторами велись с начала текущего года. OneWeb начала диалог с SoftBank несколько месяцев назад, они сорвались на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике из-за пандемии коронавируса. По данным Financial Times, переговоры провалились 21 марта, за несколько часов до того, как 34 спутника OneWeb были выведены на орбиту. Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с космодрома Байконур.

Проект OneWeb собирался обеспечить высокоскоростной доступ в интернет пользователей по всему миру к 2027 году. Он предусматривает запуск 684 спутников. Автор проекта — экс-сотрудник Google Грег Уайлер. Контракт на запуск спутников OneWeb подписан с «Роскосмосом». Пуск первых шести телекоммуникационных спутников был произведен в феврале 2019 года с космодрома во Французской Гвиане.

Как должен был работать спутниковый интернет от OneWeb:

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