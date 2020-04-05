Минцифры предложило отдать под 5G частоты ТВ

Минцифры рекомендует развивать 5G на частотах 694–790 МГц, которые до сих пор использовало телевидение, сообщает РБК со ссылкой на новую версию «Концепции создания и развития сетей 5G в России». Документ направлен в центр компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура». Его авторы назвали несомненным преимуществом указанного диапазона возможность покрыть большие территории и протяженные объекты хозяйственной инфраструктуры (железные дороги, автомагистрали и т.п.) минимальным количеством базовых станций. «Для России это актуально при внедрении услуг интернета вещей (IoT) и «умного» транспорта», — говорится в документе.

Сейчас на частотах 694–790 МГц работают вещатели цифрового и аналогового ТВ, радиолокационные средства управления воздушным движением и полетами авиации и средства управления внутренних дел и другое оборудование военного и специального назначения. Аналоговое ТВ может использовать диапазон до 19 августа 2020 года.

Для того чтобы отдать 694–690 МГц под 5G, нужно будет получить согласие телевещателей. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что для начала «им надо обсудить этот вопрос друг с другом и на правительственной комиссии по телерадиовещанию».

«Большая четверка» операторов связи неоднократно просила выделить для развития 5G частоты 3,4–3,8 ГГц, которые сейчас используют Минобороны, Федеральная служба охраны и земные станции фиксированной спутниковой связи «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Но получить их они пока не могут, поскольку одновременное использование, для развития 5G и текущего обслуживания ведомств, как утверждается, на этих частотах невозможно.

Если телевещатели уступят свои частоты, операторы смогут претендовать на полосы 703–733 МГц и 758–788 МГц. Однако в «МегаФоне» по-прежнему считают базовым для запуска 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц.

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