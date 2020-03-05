5G: приходите потом

Сотовые операторы пока не смогут использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 5G (т. е. сделать их технологически нейтральными). Разрешение на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE), должна была дать на своем ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

Но после прошедшего в понедельник согласительного совещания соответствующий пункт исчез из проекта решения комиссии, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к трем компаниям связи, и человек, знакомый с материалами ГКРЧ.

Причиной переноса решения вопроса о технологической нейтральности частот стали возражения сразу нескольких ведомств. В их числе ФСБ и «Роскосмос». По словам источника издания, государственные пользователи, оборудование которых работает на смежных частотах, опасаются, что 5G в диапазонах, перечисленных в решении ГКРЧ, будет создавать помехи их радиооборудованию, в том числе в системах космической связи.

Частоты, о которых говорилось в проекте решения ГКРЧ, позволяют реализовать совмещение сетей 5G и LTE в одном канале — это позволило бы быстро запустить сети без полной замены оборудования. Первые базовые станции 5G заработали бы уже весной 2020 года, а масштабное покрытие появилось бы к концу года. Из-за переноса решения, более или менее крупные сети 5G заработают не раньше 2021 года.

Согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», сети 5G должны появиться в десяти городах в 2022 году. В конце февраля 2020 года «Ростелеком» сообщил о возможном переносе срока запуска сетей на два года.

Проблемы с развёртыванием сетей пятого поколения в России начались уже давно, но по-настоящему обозначились весной прошлого года. Минобороны дало отрицательный отзыв на проект концепции развития и создания сетей 5G в России, который Минцифры направило на согласование в министерства. Планируемый тогда диапазон уже был занят спутниковой связью Минобороны и других силовых и гражданских ведомств и, по словам одного из федеральных чиновников, без конверсии при запуске 5G на этих частотах было бы не обойтись.

После этого начались уже полноценные «хождения по мукам» 5G в России. В мае власти разработали проект концепции создания и развития сетей пятого поколения, где было прописано требование о преимущественном использовании операторами связи отечественного оборудования и софта. В перечень такой продукции включены, в том числе, абонентское оборудование, системы оперативно-разыскных мероприятий и хранения данных, с которыми, как мы все понимаем, в стране дефицит.

После тема 5G вроде сдвинулась с мёртвой точки, и в Москве собирались протестировать данную связь, и в конце лета такие испытания начались, продлившись до конца 2019 года.

Кроме этого, Правительство, Ростех и Ростелеком заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России. Оно должно было ускорить «технологическое развитие и достижение Россией одной из лидерских позиций на глобальных технологических рынках в области 5G», по сути став прообразом дорожной карты развития таких сетей.

Однако тем же летом по настоянию Совбеза России Президент Владимир Путин окончательно отказал в выделении частот Минобороны и «Роскосмоса» 3,4–3,8 ГГц. В большинстве стран мира самым популярным стал именно диапазон — самый низкий, с возможностью выделять более широкий спектр для более быстрого передачи контента. Предложенный Минцифры диапазон 4,4-4,99 ГГц близок к характеристикам к используемому ведомствами 3,4-3,8 ГГц, однако массовое производство оборудования для него не налажено, оно будет доступно лишь через 5-7 лет.

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