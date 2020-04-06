Охота на коронафейки по разнарядке

Россия ужесточила наказания за публикацию недостоверной информации в связи с пандемией коронавируса и появлением множества небылиц, которые несут риски возникновения панических настроений в обществе. Однако если пристально вглядываться в каждый новый случай наказания за фейки, картина вырисовывается неоднозначная. В перечень отнесённых к «опасным для общества» публикациям власти записывают и неудачные шутки, и обычные рассуждения об эпидемиях. Также очень часты случаи, когда уровень влияния на общественное мнение того или иного поста явно переоценён. Мы собрали короткий дайджест за март и начало апреля, который демонстрирует достаточно широкое применение как прошлогоднего закона о фейках, который предусматривает крупные штрафы, так и новых норм, где речь может идти даже о лишении свободы.

Большая волна фейков в России возникла с появлением в Москве в начале марта первого заболевшего россиянина, приехавшего из Италии (через пять дней его объявили выздоровевшим и выписали из больницы). Затем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что под наблюдением из-за подозрения на заражение COVID-19 находятся не менее пяти с половиной тысяч человек, а к 10 марта число заболевших достигло 20 человек. Распространяются подобные новости, как правило, в социальных сетях и мессенджерах, и большое количество тех, кого за это уже наказали или собираются наказать, постили свои сообщения во ВКонтакте и WhatsApp.

Во второй половине марта в городе Свободный Амурской области полиция выявила местную жительницу, которая распространяла ложную информацию об эпидемии коронавируса. Как говорится в сообщении, сотрудники МВД и ФСБ установили женщину, которая в социальных сетях заявляла о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Амурской области, что не соответствует действительности. «На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения», — сообщили в полиции.

За это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 000 до 100 000 рублей для граждан, от 60 000 до 200 000 рублей для должностных лиц, от 200 000 до 500 000 рублей для юридических лиц. Ряд СМИ называют это первым делом за фейки о коронавирусе.

Нижнекамский городской суд в Республике Татарстан оштрафовал местную жительницу, распространявшую через мессенджер WhatsApp ложную информацию о якобы закрытии Нижнекамска на карантин в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает МВД по Татарстану, женщина была привлечена к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.

Женщина отправила многим пользователям мессенджера голосовое сообщение о закрытии города на карантин. Кроме того, этот «войс» опубликовали во многих чатах. Впоследствии нижнекамчанка опровергла разосланную ею информацию в эфире телерадиокомпании НТР 24 – был выпущен репортаж-опровержение.

Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверной общественно значимой информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Всего было выявлено восемь таких случаев. Среди них интервью политолога Валерия Соловья, опубликованное 16 марта на сайте «Эхо Москвы».

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.». Ему грозит штраф до 100 тыс. руб. по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский сообщил, что материал на сайте «Эхо Москвы», который потребовал удалить Роскомнадзор как ложную информацию о коронавирусе, был мнением приглашенного эксперта, однако редакция указание выполнила и удалила интервью.

В Уссурийске 28-летний местный житель извинился за создание фейкового ролика о коронавирусе, который разошелся в соцсетях. Видеозапись его обращения опубликована на сайте управления МВД России по Приморскому краю.

На кадрах, из-за которых мужчину захотели привлечь к ответственности, человек в защитном костюме утверждает, что все руководство завода заразилось коронавирусом, на фоне при этом слышны крики «помогите». Извиняясь, мужчина, работающий на заводе, пояснил, что задумывал ролик как шутку.

В отношении россиянина составили административный протокол по части 10 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. В МВД добавили, что работники предприятия, где велась видеосъемка, «сами ходатайствовали о привлечении сотрудника к ответственности».

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) студент от имени местного телеканала в начале марта распространял фейковые новости, в которых утверждалось, что город может повторить судьбу провинции Ухань, якобы уже есть заболевшие и выходить из дома не рекомендуется. На сайте телеканала такой информации не было, более того, все изложенное не соответствовало действительности, о чем телеканал сообщил подписчикам на своих официальных страницах в социальных сетях.

В тот же день руководством телеканала было направлено заявление в полицию о распространении недостоверной информации, известно, что в правоохранительные органы обратился и региональный Роспотребнадзор. Выяснилось, что фейк распространял студент, используя скриншоты с главной страницы сайта. Личность «шутника» установлена, идёт следствие.

Жителя Бугульмы оштрафовали за публикацию фейка о больных коронавирусом. 20-летний местный житель написал в Сети о восьми зараженных в Казани. Суд назначил молодому человеку штраф в размере 30 тыс. рублей.

В Новокузнецке автором фейка стала 33-летняя жительница. Она утверждала, что в больнице скончался пациент от COVID-19. Она якобы получила информацию от родственницы, работающей в клинике. Женщина принесла извинения всем, кого могло напугать сообщение.

По данным пресс-службы УМВД России по Курганской области, правоохранителями в одной из популярных курганских групп в соцсети выявлена недостоверная информация о количестве заболевших COVID-19 граждан. Так, 30-летний житель Кургана в своих комментариях распространял заведомо недостоверную информацию, уточняет полиция.

«Решением суда злоумышленник признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Суд оштрафовал жителя Магнитогорска на 30 тыс. рублей за публикацию фейковой информации о коронавирусе в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Магнитогорская 1985 года рождения во «ВКонтакте» в комментариях одной из публикаций разместил фейковую информацию о невозможности покинуть город из-за коронавируса.

В России в начале апреля были приняты новые законодательные нормы, касающиеся коронавируса. Теперь за распространение фейков, касающихся эпидемии, грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или ограничение свободы до трех лет. Если в результате распространения дезинформации был нанесен вред здоровью другого человека, то штраф возрастает до 1,5 млн руб.

Если «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации» повлечет по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то штраф вырастет вплоть до 2 млн руб., а тюремный срок может достичь пяти лет. Штраф для юридических лиц может достигать 3 млн руб., а за повторное деяние — 10 млн руб.

И вот, недавно в Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейк, связанный с информацией о коронавирусе. Речь идет о публикации во «ВКонтакте», в которой утверждалось о заражении вирусом в одной из поликлиник Курортного района Петербурга. Автором поста была член территориальной избирательной комиссии по району Анна Шушпанова. Источник агентства добавил, что дело завели по статье 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В Telegram-канале «Правозащиты Открытки» сообщили, что Шушпанову допросили, она проходит свидетелем по уголовному делу. Ранее у нее провели обыски. Адвокат организации Павел Ясман уточнил, что фейком назвали публикацию в группе «Новости Сестрорецка» во «ВКонтакте».

В пресс-службе «ВКонтакте» РБК заявили, что выступают против возбуждения уголовных дел за посты в интернете. «Бороться с распространением недостоверных новостей можно другими способами. К примеру, мы удаляем такие публикации в рамках мониторинга и по результатам обработки жалоб пользователей и регуляторов», — сообщили представители соцсети.

Дело против Шушпановой вызвало в соцсетях и СМИ большой резонанс. Недавно активистка была допрошена в качестве свидетеля по этому делу, а в её доме был проведён обыск.

Защита подаст жалобу на нарушения при обыске у активистки Анны Шушпановой, которая проходит свидетелем по первому делу о распространении фейковых новостей о коронавирусе. Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Вскоре после этого Петербуржца Андрея Романова в присутствии адвоката «Правозащиты Открытки» Валентина Пышкина допросили в Следственном комитете в качестве свидетеля. Об этом также сообщил Алексей Прянишников. Он отметил, что Романов воспользовался статьей 51 Конституции и отказался от дачи показаний. В тот день к Романову пришли сотрудники полиции, чтобы доставить его на допрос в СК.

Начало апреля выдалось очень горячим в плане выявления властями фейков и их авторов:

Восемнадцатилетний житель Троицка (Челябинская обл.) оставил комментарий во ВКонтакте к одной из новостей, пошутив, что зараженных коронавирусом людей запирают в душевой больницы.

Как сообщили в ГУ МВД региона, сообщение было оставлено в одной из групп соцсети. Правоохранители проверили информацию и пришли к выводу, что она не соответствует действительности. В итоге в отношении молодого человека составили административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации», а суд наложил на троичанина штраф в 15 тысяч рублей.

В Улан-Удэ полицейские в соцсети обнаружили информацию о том, что в Бурятии якобы более 60 заболевших COVID-19. Полиция начала проверку и выяснила, что данное сообщение разместил 27-летний улан-удэнец.

Мужчина пояснил, что увидел сообщение в мессенджере в частной группе с небольшим количеством подписчиков и переслал информацию в паблик с общим количеством более 56 тысяч подписчиков. «Думал, чтобы лучше сделать, чтобы народ дома сидел, никуда не вылазил, чтобы не распространялось это всё», — рассказал подозреваемый.

Жителя Уссурийска, который распространил фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД по Приморскому краю.

В соцсетях и мессенджерах распространялся ролик, где человек в защитном костюме говорил, что на предприятии в Уссурийске якобы заболели коронавирусной инфекцией и просил помощи у федерального телеканала. Полиция нашла автора видео. В отношении него составили административный протокол по статье КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Так как в его действиях усмотрели признаки уголовного деяния, маетриалы проверки передали в органы следствия.

В сети появился видеоролик с разъяснениями и извинениями санитарки первой городской больницы Махачкалы. Ранее она сняла видео, на котором показывает пустые больничные палаты и призывает не бояться коронавируса.

«Вот у нас коронавирус, полные палаты, смотрите. Аж лечь некуда», – комментирует женский голос за кадром. Женщина указывает, что это инфекционное отделение. В новом ролике женщина называет свое имя и объясняет, что видео было снято в другом медучреждении.

«Видео, которое я вам показала, не имеет никакого отношения к инфекционной больнице. Я извиняюсь, прошу прощения, что донесла до населения неверную информацию. На видео, которое я вам показала, — пустующие палаты отделения неврологии первой горбольницы во время карантина», – говорит санитарка.

Один из корпусов первой городской больницы Махачкалы подготовлен в качестве резервного стационара для приема больных с коронавирусом. Все больные были выписаны заранее, сейчас палаты пустуют.

Мужчина, проживающий в Ханты-Мансийском автономном округе, может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального управления МВД.

Днём ранее в группе местных жителей в популярном мессенджере появилась информация, что у одного из жителей посёлка Мортка подтвердилось подозрение на коронавирус. После этого в населённом пункте было введено полицейское патрулирование.

Сотрудники районного МВД впоследствии выяснили, что фейковые сведения распространил 29-летний мужчина, уроженец соседнего села Куминский. Он предоставил ложные данные о заболевшем коронавирусом местном жителе под видом достоверной информации.

Действия мужчины вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности. В его отношении оставили протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Полиция Иркутской области установила личность женщины, распространившей в соцсетях непроверенную информацию о заболевании коронавирусом.

39-летняя женщина опубликовала в тематическом чате данные о том, что у главврача одного из медицинских учреждений Иркутской области подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. При этом женщина предполагала, что сведения могут быть заведомо недостоверными.

На самом деле главврач находится на самоизоляции, никаких симптомов заражения у него нет. Полицейские опросили женщину, она раскаялась в содеянном и извинилась за необдуманные слова. Сейчас ей вынесено определение о возбуждении административного производства. Штраф за распространение фейков составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

Жительницу Ростовской области накажут за фейки о коронавирусе. «43-летняя местная жительница распространяла голосовое аудиосообщение, содержащее недостоверную общественно-значимую информацию под видом достоверных сведений о заболевшей семье и смерти женщины от короновирусной инфекции, чем вызвала панику у жителей Зимовниковского района, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас полиция выясняет причину, по которой женщина совершила такой поступок. Ей грозит административная ответственность и штраф в размере от тридцати до ста тысяч рублей.

Законы о наказаниях за недостоверную информацию порой используются и как средство давления на персонал больниц со стороны руководства, как это произошло в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Врач-реаниматолог Татьяна Ревва пожаловалась в профсоюз «Альянс врачей» на плохое оснащение больницы. Она рассказала, что в Центральной районной больнице города почти нет средств индивидуальной защиты (СИЗ), не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Видео с жалобой врача было выложено на канале «Альянса» в YouTube.

Главврач больницы Олег Кумейко заявляет, что больница достаточно укомплектована, после чего написал заявления в полицию и прокуратуру по поводу разглашения недостоверных сведений о работе больницы.

Сначала было подано заявление в полицию, но по нему привлечь Татьяну не удалось. «Позавчера главврач написал заявление в прокуратуру о том, что я распространяю ложную информацию, связанную с коронавирусом», — рассказывает врач. По данным Реввы, прокуратура приняла заявление, и ей грозит ст. 13.15 КоАП — «Злоупотребление свободой массовой информации».

В марте «Федеральное агентство новостей» написало донос на главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, попросив проверить один из видеороликов на канале организации на недостоверную информацию, а в начале апреля в отношении Васильевой полиция применила беспрецедентные меры задержания, когда она привезла в Новгородскую область средства индивидуальной защиты местным медикам:

⚡⚡⚡Полицейские напали на Анастасию Васильеву, силой пытались затащить в ОВД. Анастасия потеряла сознание, возможно её удушил один из сотрудников в штатском. Это настоящий фашизм. pic.twitter.com/jUPsCCkfHE — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020

На активистов составили протоколы по новой статье о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, а на саму Васильеву — административный протокол по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

Судя по всему, это не предел, и дела за публикацию недостоверной информации будут множиться, особенно касающиеся коронавируса.

Напомним, на днях комиссар Совета Европы Дуня Миятович выразила обеспокоенность, что пандемия коронавируса становится предлогом для неоправданного ужесточения законодательства. Она считает, что борьба с дезинформацией, связанной с коронавирусом, не должна оказывать негативное влияние на состояние свободы СМИ. Миятович подчеркнула, что принимаемые меры должны быть «соразмерными» и «подлежать регулярному надзору со стороны парламента и национальных правозащитных учреждений». Список упомянутых комиссаром Совета Европы государств, которые злоупотребляют борьбой с фейками, возглавили Венгрия и Россия.

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