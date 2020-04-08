Телеканалам и соцсетям придётся запустить версии сайтов без видео

Участникам перечня социально значимых ресурсов, включая крупнейшие телеканалы, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», придется к маю создать специальные версии без «потокового видео», следует из приказа Минцифры. Подразумевается все видео на сайтах телеканалов и соцсетей, поясняет источник «Ъ» у оператора связи, участвующего в эксперименте: они должны создать и сообщить операторам IP-адреса сайтов без видео, на которые пользователь попадет при нулевом балансе (в остальных случаях будут доступны полные версии).

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил изданию, что должны быть организованы текстовые версии сайтов телеканалов, в противном случае их могут вычеркнуть из списка значимых ресурсов.

Крупные каналы отказались комментировать приказ официально. Уведомлений от чиновников они не получали и узнали о необходимости создавать облегченные версии от «Ъ», говорят их представители. В «Яндексе» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Топ-менеджер крупного телехолдинга критикует решение: «Как сайт канала может работать без видео, зачем? Это попытка превратить все в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат «Кроватка». Технически это, может, и реализуемо, но экономически создание второй версии сайта неоправданно» — «Версия без видео не бесплатная. Никто не будет это делать»,— согласен собеседник на другом крупнейшем канале.

Источник в крупном операторе объясняет логику министерства так: «Часть сайтов хотела попасть в список. Но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Мы попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии. Интересно посмотреть на сайт ТНТ в текстовой версии». На сайтах каналов 50–60% — это мобильное потребление, и никакого прироста десктоп-трафика в связи с изоляцией не произошло, возражает топ-менеджер телехолдинга: «Объем потребителей этого трафика так мал, что смешно говорить о нагрузке на какие-то сети, которые у нас самые быстрые из быстрых».

Напомним, идея создания «интернета с социально-значимыми сайтами» принадлежит Владимиру Путину. Он озвучил её в январе текущего года, обращаясь к Федеральному Собранию. Многие эксперты с сомнением отнеслись к этой инициативе, особенно с учётом того, что она чревата нарушением сетевого нейтралитета, а также не станет по-настоящему безвозмездной для пользователей, поскольку затраты операторов на доступ к «бесплатным» интернет-ресурсам будут компенсироваться из их кармана.

Недавно Минцифры опубликовало список «социально значимых» ресурсов, и всего в перечень попал 391 ресурс, доступ к которым не будет тарифицироваться с 1.04.2020 по 1.07.2020 г.г. в сетях домашнего фиксированного интернета «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и «ЭР Телекома».

Многие эксперты увидели в этом опасность предоставления преференций провластным интернет-сервисам и новостным сайтам, которые вошли в данный список, что по сути является одним из способов цензурирования информационного поля. Кроме этого, с точки зрения нормативно-правовой инициатива со списком таких сайтов выглядит очень сырой. В предоставлении преференций российским социальным сетям также есть проблемы, поскольку это взвинтит потребление трафика, который в условиях коронавирусного кризиса может стать настоящей головной болью для операторов.

Многим сайтам придётся вписывать в этот список ещё и ряд заграничных ресурсов, поскольку «подпитываются» они оттуда. К примеру, у части даже государственных сайтов картинки располагаются за границей и т.п.

Сам по себе список, по мнению экспертов, составлялся «от балды», поскольку туда вошли не только сайты госструктур с социально важной для россиян информацией и услугами, но и глянцевые журналы, блоги о кино, а особо пытливые пользователи даже обнаружили там портал, продающий диссертации. «Таким образом, во время карантина у пользователей рунета должна остаться возможность заказывать фальшивые диссертации и дипломы», — иронизирует по этому поводу «Новая газета».

Но главная опасность в инициативе «бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам» — это создание «белого списка» сайтов, с которого начнётся постепенное отключение России от мирового интернета, причём не руками мифических злодеев из «вашингтонского обкома», а усилиями собственных политиков и чиновников. Технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров, который придерживается этой точки зрения, считает новость об обязанности внесённых в список Минцифры ресурсов «облегчить» свои сайты хорошим знаком, поскольку это может говорить о профанации создания «белых списков»:

«Это требование стоит воспринимать, как шаг назад. По той простой причине, что большая часть трафика, которая ходит по сети, это видеотрафик. Собственно, и потребление контента достаточно сильно смещено в сторону видео, и оно продолжает смещаться в этом направлении. Поэтому требование создать текстовые версии различных телеканалов — это по сути такая профанация [инициативы с созданием «бесплатного интернета для социально-значимых ресурсов»]. На самом деле, это является очень хорошим сигналом. Становится понятно, что эксперимент с текстовыми версиями всех соцсетей, телеканалов и прочего, скорее всего, будет провальным. Будем надеяться, что именно так оно и произойдёт».

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Доходы телеканалов от продажи онлайн-видеорекламы пока несопоставимы с эфирными, но все вещатели прикладывают много усилий для развития интернет-площадок и продвижения в интернете; для проектов «Яндекса» и Mail.ru Group требование тоже критично, указывает собеседник «Ъ» в медиаиндустрии.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ ранее оценивала затраты для операторов и интернет-сервисов на «доступный интернет» в 150 млрд руб., в них входили и расходы на «лайт-версии» сайтов. Для сайтов из списка Минкомсвязи потребуются стационарные IP-адреса, в противном случае возможны злоупотребления со стороны недобросовестных пользователей, отмечает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Сейчас же соцсети имеют множество IP-адресов, напоминает она. Руководитель Content Review Сергей Половников также считает, что от инициативы пострадают соцсети, которым придется отключать монетизацию видео через рекламу.

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