Высмеивающая пенсионеров-коронаскептиков статья попала под блокировку

В ходе очередного мониторинга реестра заблокированных сайтов мы снова наткнулись на факт ещё одной сомнительной блокировки, инициированной Генеральной прокуратурой России:

reestr.rublacklist.net/record/2227322

На этот раз в поле зрения надзорного ведомства попалась статья на украинском портале «Обозреватель», где рассказывается о пенсионерках из организации «Отряды Путина», которые на камеру заявили о своём скептицизме в отношении пандемии коронавируса, почему-то связав его с политикой Дональда Трампа — якобы из-за этого доллар взлетел вверх и экономика России начала испытывать определённые проблемы. В конце видеоролика пожилые дамы провели сеанс символического сожжения распечатанных на бумаге фотографий вируса.

Ролик находится в свободном доступе, блокировки в его отношении не осуществляется.

Происходящий на видео абсурд сразу разошёлся по новостям многих СМИ, а также стал источником для мемов:

«Коронавируса нет и не будет!»: российские пенсионерки обвинили Трампа в пандемии коронавируса Активистки… Опубликовано Новости Красноярска Пятница, 20 марта 2020 г.

"Болезнь придуманная Трампой": сумасшедшие пенсионерки из "Отрядов Путина" жгли коронавирус в ведреhttps://t.co/I14t7KStsN — ОстроВ (@ostro_v) March 20, 2020

Сочинила песенку про абкуривание Трампа. Трамп больше к нам не придет. Ми его сожгли.#коронавирус #коронавирустрамп #коронавирусукраина #коронавірус#коронавирусроссия Опубликовано Олей Пташкой Пятница, 20 марта 2020 г.

Почему российское надзорное ведомство не заметило в статье очевидной иронии, остаётся загадкой. Стоит отметить, что это уже не первый случай неправомерного реагирования на публикации о коронавирусе со стороны российских надзорных и силовых органов.

Так, шутка пользователя из Ленинградской области Виталия Писарева о вводе войск в связи с пандемией в город Мурино показалась прокурорам намеренно распространяемой под видом достоверных новостей дезинформацией, хотя не заметить шутливый тон комментария весьма затруднительно: «Все закрыто. Всюду военные и Росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу». К счастью, суд вернул протокол об административном правонарушении полиции, которой это дело, видимо, передала прокуратура.

Мы также считаем сомнительным решение о блокировке статьи «Смерть от коронавируса — меньшее зло» на сайте «Новой газеты», принятым из политических соображений. Это не что иное, как проявление цензуры и давление на СМИ.

Между тем, борьба с «коронафейками» со стороны Генпрокуратуры набирает обороты. За последние несколько дней ведомством были выявлены десятки таких публикаций, размещённых во ВКонтакте, YouTube, Instagram и других интернет-ресурсах.

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