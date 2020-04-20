Генпрокуратура России впервые заблокировала доступ к одному из госсайтов Украины

Генеральная прокуратура РФ, пожалуй, впервые за свою историю заблокировала ссылку на государственном сайте другой страны. Речь идёт о сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины:

reestr.rublacklist.net/record/2231729/

Т.к. страница внесена в реестр по https — весь украинский госсайт блокируется в России полностью.

Российские прокуроры на этот раз посчитали своим долгом обратить внимание на статью, касающуюся распространения коронавируса на неподконтрольных официальным властям Украины территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Авторы статьи выразили мнение, что российские власти якобы скрывают реальные масштабы распространения COVID-19. Очевидно, российское надзорное ведомство посчитало данную публикацию нарушающей законодательство по части распространения недостоверных новостей под видом достоверных, а также нового закона о запрете на фейки о коронавирусе, и внесла ссылку в реестр заблокированных сайтов.

Несмотря на то, что ссылки с сайтов украинских государственных структур редко, но всё же попадали под блокировку в России, для Генпрокуратуры это первый прецедент, да ещё и в такой теме, как коронавирус.

Предыдущие внесения, которые уже можно смело записывать в категорию «ретро», тоже весьма любопытны.

В 2016 году Тобольский городской суд Тюменской области по заявлению прокурора Тобольска ограничил доступ к ссылке на сайте «Украинского института национальной памяти», где в формате «.pdf» выложена статья «Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида: правовая оценка». Изданное в 2009 году печатное издание этой статьи было внесено в список экстремистских материалов на сайте Минюста решением Мещанского районного суда г. Москвы от 1 декабря 2011 года.

Ещё одна ссылка, уже на сайте «Института гражданского здоровья имени А.Н.Марзеева», была заблокирована в 2018 году Министерством внутренних дел Украины, поскольку в ней рассказывается о кокаине, зависимости от него и вреде для организма. Очевидно, российских правоохранителей смутило то, в каких подробностях там всё описано, да ещё и неформальным языком, хоть и на госсайте.

В том же году по иску районного прокурора Авиастроительный районный суд Казани заблокировал доступ к ссылке на сайте Межгорской районной государственной администрации (Закарпатье), где пользователи форума предлагают пустой бланк ОСАГО — почему администрация сайта не обратила внимание на присутствие там целого ряда «левых» ссылок, остаётся загадкой.

Между тем, российская Генпрокуратура продолжает отчитываться про обнаружение в интернете фейковых публикаций, касающихся пандемии.

«Распространение вышеуказанных недостоверных сведений создает предпосылки к социальной напряженности в стране, а также массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, может способствовать увеличению количества лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией, что создает угрозу здоровью, безопасности и благополучию населения», — говорится на сайте ведомства, охват мониторинга которого расширился уже не только на ВКонтакте и YouTube, но также и комментарии пользователей Instagram.

Характер описываемых Генпрокуратурой публикаций практически всегда один и тот же: это или крайняя степень паники, или ультраскептицизм и конспирология (теория заговора).

Кроме этого, надзорное ведомство занялось блокировкой сайтов, продающих или распространяющих каким-либо другим способом неофициальные карты для передвижения по территории того или иного региона:

coronapropusk.ru

nn-card.com

qr2020.ru

Несмотря на очевидную пагубность подобных предложений, всё же блокировка таких сайтов не входит в полномочия Генеральной прокуратуры, которая может ограничивать доступ только к призывающим к беспорядкам, терроризму и экстремизму сайтам, а также фейковой информации и интернет-ресурсам «нежелательных» организаций.

Но здесь также стоит заметить, что власти сами создали условиях для появления разного рода мошенников, а также собирателей персональных данных россиян обманным путём, взвинтив вокруг темы коронавируса и карантинных мер настоящую истерию своими неуклюжими действиями, а также желанием внедрить массовую слежку под видом контроля за распространением заражения.

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