Российские интернет-сервисы по просьбе Минцифры согласились снизить качество видео

Более 100 российских интернет-компаний по просьбе Минцифры снизили качество видео и отключили автовоспроизведение записей. Об заявляет замглавы Минцифры РФ Олег Иванов.

В начале апреля министерство разослало письмо владельцам сайтов и приложений с просьбой принять меры по недопущению снижения качества услуг интернет-доступа на фоне возросшего трафика в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса – в частности, отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество воспроизведения видео.

«Разослали письмо в более чем 100 компаний основных. От всех основных компаний — Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром Медиа Холдинг», «Рамблер», Сбербанк и другие — получили информацию о том, что они применили эти меры. Но самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили. То есть фактически массово эти требования были применены, хотя они носили рекомендательный характер», — сказал замглавы Минцифры в ходе онлайн-форума «Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19», организованного ComNews.

Трафик на сетях фиксированных и мобильных операторов, по его словам, возрос на 30-35% в связи с самоизоляцией, но «в целом, сети связи справляются с возросшей нагрузкой».

Ранее западные интернет-сервисы заявляли о том, что им придётся понизить качество трансляции в роликах, которые просматривают пользователи ЕС. Это связано с неизбежными перегрузками Сети, поскольку миллионы европейцев в странах активного распространения коронавируса переходят на удаленную работу и больше смотрят видео.

На проблемы с перегрузками сетовала компания МТС, и президенту компании даже пришлось обратиться к пользователям с просьбой осознанно подходить к обращению контента в интернете и не пересылать слишком «тяжёлые» мемы и видеоролики сразу десятками своих контактов.

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