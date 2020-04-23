Роспотребнадзор заблокировал страницу анекдотов на израильском сайте

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили, что Роспотребнадзор заблокировал ссылку на форуме израильского русскоязычного портала narod.co.il:

reestr.rublacklist.net/record/2189918/

Одна из тем данного форума посвящена анекдотам, и один из пользователей опубликовал уже достаточно «бородатую» историю про суицид.

Сама по себе история, написанная в стилистике чёрного юмора, достаточно жёсткая, но смысл её как раз в невозможности совершения описываемого в ней способа самоубийства, однако российское надзорное ведомство отнеслось со всей серьёзностью к данному анекдоту и решило заблокировать ссылку. Поскольку блокировка происходит по http, сайт в целом доступен.

У Роспотребнадзора уже не впервые случаются такие вспышки слишком сильной чувствительности к интернет-материалам. Так, в августе прошлого года им было заблокировано интервью с профессором философии Массимо Пильюччи на портале «КРОТ», причём издание пообещало ничего не удалять, но обещания своего не сдержало.

Мусульманский портал «Алиф» тоже решил удалить статью «Остановят ли москвичи мусульманина от суицида? Социальный эксперимент», заблокированную в январе уже текущего года, хотя на наш взгляд, там никакой пропаганды самоубийств не было. Но видео эксперимента до сих пор доступно на YouTube.

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