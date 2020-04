Тестирование спутникового интернета Илон Маск планирует уже через полгода

Глава SpaceX Илон Маск обозначил даты запуска широкополосного интернета Starlink. Закрытое бета-тестирование начнётся примерно через три месяца, публичное бета-тестирование — примерно через полгода.

Private beta begins in ~3 months, public beta in ~6 months, starting with high latitudes — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2020

Маск также уточнил, что тестирование будет проводиться сначала на высоких широтах, например, в Германии.

В данный момент, отмечает глава SpaceX, существует уже 420 оперативных спутников Starlink. Компания планирует доставлять высокоскоростной широкополосный интернет в места, где доступ был ненадёжным, дорогим, либо совсем отсутствовал.

There are now 420 operational Starlink satellites 🛰 😉 — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2020

Starlink will deliver high speed broadband internet to locations where access has been unreliable, expensive, or completely unavailable — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

Для «приемлемого» покрытия сети необходимо 720 спутников, говорил Маск. Сейчас его компания — крупнейший спутниковый оператор в мире.

SpaceX заявила, что сервис Starlink будет доступен в 2020 году в Канаде и в северной части США, а в 2021 году охватит и другие части мира. Очередную порцию спутников Starlink компания смогла успешно вывести на орбиту совсем недавно. В конечном итоге, по планам SpaceX, на орбите Земли должны будут расположиться 42 тыс аппаратов. Именно такое количество должно будет обеспечить бесперебойный доступ по всему миру к высокоскоростному интернету.

Кроме этого, спутники Starlink компании сделают менее яркими, чтобы они не мешали астрономам в их наблюдениях. Пока они слишком выделяются в ночном небе из-за угла солнечных панелей, отражающих свет, и компания SpaceX работает над решением проблемы излишней яркости аппаратов. Об этом со ссылкой на основателя компании пишет TechCrunch.

На спутники, мешающие наблюдениям, жаловались астрономы. Пока что, по словам Маска, SpaceX скорректирует угол солнечных панелей на аппаратах.

Позднее часть спутников планово перейдут на более высокие орбиты и развернут солнечные панели к Солнцу. Это сделает их менее заметными для невооруженного глаза, но одновременно создаст световое загрязнение, мешающее наблюдению далеких объектов.

Поэтому в дальнейшем спутники оснастят «зонтиками» из материала, прозрачного для радиоизлучения и позволяющего снизить интенсивность отражаемого спутниками света.

