Социально значимый интернет не готов к запуску

Телеканалы и операторы связи не могут договориться об условиях реализации проекта по бесплатному доступу к сайтам, сообщает «Ъ». Операторы жалуются на отсутствие полного списка IP-адресов, доступ к которым не должен тарифицироваться, а телеканалы — на отсутствие технических требований к сайтам без видео, которые им пришлось создавать к 6 мая по инициативе чиновников. «Национальная Медиа Группа» (НМГ), в которую входят РЕН ТВ, «Пятый канал» и «СТС Медиа», при этом и вовсе отказалась создавать такие версии сайтов, не объявляли об их запуске и социальные сети.

Минцифры обязало крупнейшие телеканалы и социальные сети создать версии сайтов без видео для тестирования бесплатного доступа к социально значимым сайтам, которое проводится с 1 апреля по 1 июля. В список социально значимых вошел 391 сайт. Как рассказал собеседник на одном из телеканалов, ни Минцифры, ни операторы не предоставили технических требований к сайтам без видео. В апреле заместитель министра Алексей Волин в ответ на замечания со стороны участников рынка о технической неготовности проекта выразил уверенность, что из списка социально значимых никто выходить не будет и каналы «решат этот вопрос».

Для телеканалов затраты на текстовые версии бессмысленны. Хотя большинство из них и сделали сайты без видео. Такие версии есть у каналов «Газпром-медиа» (ТНТ, ТВ-3, «Пятницы»), «Первого канала», «Звезды». НМГ заявила, что выдвинутые чиновниками требования «противоречат деятельности каналов», но выразила готовность изменить технические параметры видео. Многие участники рынка хотят, чтобы в список социально значимых ресурсов вошли только государственные порталы.

ВГТРК сделала «компромиссные версии» без видео и аудиоконтента, где «при желании и возможности пользователь может перейти к видео». «Для нас такая модель рискованна, поскольку аудитория может предпочесть версии без рекламы и пользоваться ими в долгосрочной перспективе», — заявил первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский.

В январе текущего года идею проекта «Доступный интернет» озвучил в послании Федеральному собранию Владимир Путин. Чиновники Минцифры планировали запустить такой интернет уже в марте 2020 года, однако с самого начала эта инициатива натолкнулась на проблемы законодательного, экономического и технического характера, из-за чего запуск проекта постоянно откладывался.

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