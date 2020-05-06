Генпрокуратура назвала фейковыми ролики о создании коронавируса для чипизации людей

Генпрокуратура России признала фейками видеоролики из «Одноклассников» и YouTube о создании коронавируса в качестве биооружия, способствующего чипированию населения и установлению глобального мирового порядка. Теперь ведомство требует, чтобы Роскомнадзор заблокировал этот контент.

Ни ВОЗ, ни российское правительство не подтвердили версию об искусственном происхождении новой инфекции, отметили в Генпрокуратуре. По данным ведомства, авторы роликов помимо прочего предлагают спрогнозировать распространение коронавируса на основе нумерологических расчетов.

1 мая режиссер Никита Михалков сообщил в «Бесогон ТВ» о проекте Билла Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Телеканал «Россия 24» снял повтор этого выпуска с эфира. Михалков назвал это цензурой.

В марте Генпрокуратура уже просила Роскомнадзор заблокировать «коронавирусные» фейки в Facebook, Twitter и «ВКонтакте». В конце апреля Верховный суд в своём обзоре разъяснил, что за фейки о коронавирусе можно наказывать, только если обвиняемый точно знал, что распространяет ложную информацию. Речь идет о двух статья УК — 207.1 и 207.2 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

31 марта 2020 депутаты сразу в трех чтениях приняли в эти статьи поправки о наказании за распространение недостоверных новостей о ЧС, в том числе о распространении COVID-19. За такие нарушения грозит наказание в форме штрафа от 300 до 700 тыс. руб. либо до трех лет ограничения свободы.

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