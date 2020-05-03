Власти меняют подход к созданию альтернативной русской Википедии

Правительство РФ расформировало межведомственную рабочую группу по созданию российского аналога «Википедии» на базе электронной версии Большой российской энциклопедии. Об этом говорится в соответствующем распоряжении кабмина:

«Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала».

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Однако вряд ли это связано с идеей полностью отказаться от данного проекта, как предположили ранее журналисты и пользователи Рунета.

«Это распоряжение — вообще ни о чём, — пишет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Там разгоняют межведомственную группу, которой руководил выкинутый Приходько. И сделали АНО «Большая Российская Энциклопедия», как раз в начале 2020, в марте им даже субсидия прилетела. А сначала было ОАО, стало АНО. В общем, запаслись попкорном и наблюдаем, как разворовывают 2 миллиарда рублей из казны. Ну, или можно написать в прокуратуру, конечно».

Идея создать «конкурента „Википедии“» появилась в 2016 году. Об этих планах рассказал занимавший на тот момент должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый. В том же году правительство выпустило распоряжение о создании такого портала.

Основой для нового продукта должна была стать 35-томная Большая российская энциклопедия, созданная в 2004–2017 годах: 80 тысяч содержащихся в ней статей должны были быть дополнены и актуализированы.

В июле прошлого года Минцифры выкладывало на общественное обсуждение законопроект о правилах выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» для создания и функционирования общенационального интерактивного энциклопедического портала. Он с августа находится на рассмотрении кабмина

В начале октября 2019 года из опубликованного проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов стало известно, что за эти три года на создание национальной энциклопедии будет выделено порядка 1,7 млрд рублей.

Реанимировать идею 2016 года об энциклопедии предложил президент Владимир Путин в прошлом году, на заседании Совета по русскому языку. По мнению главы государства, «это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная».

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