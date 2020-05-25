Украинский почтовый сервис META будет передавать данные ФСБ

В ходе очередного мониторинга реестра ОРИ РосКомСвобода обнаружила нового участника, который интересен тем, что стал первым из украинских интернет-сервисов, который согласился на сотрудничество с Роскомнадзором и ФСБ — это бесплатный сервис электронной почты webmail.meta.ua, созданный в своё время на базе известного в UA-нете поисковика META (основан в 1998 году).

reestr.rublacklist.net/distributor/109648

«МетаПочта» стал первым украинским интернет-ресурсом, согласившимся предоставить свои данные Роскомнадзору для внесения в данный реестр.

Но это далеко не всё, что требуется от организатора распространения информации. Согласно федеральному закону 97-ФЗ интернет-сервис, зарегистрированный Роскомнадзором в качестве ОРИ, обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам.

В распоряжение ФСБ должны предоставляться все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные.

После вступления в силу в июле 2018 года «пакета Яровой» (374-ФЗ) участник реестра ОРИ обязан также передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

Вполне возможно, что с META произошла похожая ситуация, как с некоторыми другими иностранными сервисами, когда Роскомнадзор вносил их в реестр без уведомления о том, какие обязанности на них теперь возлагаются, однако в публичном поле владельцы сервиса пока никак свои взаимоотношения с российскими силовиками и надзорными органами не комментировал.

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