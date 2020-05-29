Операторам спутникового интернета грозит разорение из-за социально значимых сайтов

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам может привести к уходу с рынка небольших операторов спутникового интернета, пишет «Ъ» со ссылкой на отзыв гендиректора ООО «Биллинговые решения» Дениса Дианова на законопроект Минцифры. Проект не учитывает специфику работы операторов спутниковой связи, которые, в отличие от провайдеров домашнего интернета и сотовых операторов, арендуют ресурсы у владельцев космических аппаратов, таких как «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая связь», говорится в документе.

По оценке «Биллинговых решений», на доступ к бесплатным сайтам, который будут оплачивать операторы, придется до 35–40% от всего потребляемого абонентами спутникового интернета. В отзыве предлагается ограничить объем бесплатного трафика 5–10% либо оставить бесплатный доступ к сайтам из реестра только для безлимитных тарифов. Другой вариант решения вопроса — увеличение цен на спутниковый интернет — плохо отразится на абонентах, большинство из которых с невысокими доходами и проживает в удаленных уголках сибирских и дальневосточных регионов, где плохое мобильное покрытие, считает Дианов.

Ранее на этой неделе главы четырех региональных ассоциаций операторов связи сообщили о значительных рисках снижения качества услуг и банкротства для небольших провайдеров в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам. Переход даже 20% абонентов на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства оператора связи, если только оператор не реализует существенное повышение стоимости услуг, предупредили они.

По оценке Минцифры, затраты операторов при обеспечении бесплатного доступа составят 5,7 млрд рублей, компенсировать их не предполагается.

По данным «ТМТ Консалтинг», объём рынка спутникового интернета в России по итогам 2019 года составил 10,5 млрд руб., а число абонентов, включая корпоративных,— 126 тыс. Для сравнения: рынок фиксированного интернета в первом квартале достиг 33,6 млн подключений.

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