Майский дайджест преследований СМИ

Начнём с любопытного. В конце апреля казаки организовали кибердружины, которые помогают правоохранительным органам выявлять в Интернете фейки про коронавирус.

В состав интернет-отрядов вошли студенты первого казачьего высшего учебного заведения Московского государственного университета технологии и управления им. К.Г. Разумовского, а также представители молодежного объединения «Донцы» .

Казаки утверждают, что никакую непроверенную информацию без решения Роскомнадзора удалить не могут, но вы всё же будьте начеку.

Заодно вспомним ещё апрель — за тот месяц в России завели не менее 30 уголовных и административных дел о распространении ложной информации о коронавирусе, подсчитало «МБХ медиа» по данным из открытых источников. По статье 207.1 УК возбудили как минимум 12 уголовных дел. По административной статье (часть 9 статьи 13.15 КоАП) о фейках про коронавирус известно не менее чем о 20 делах.

Одно из вышеупомянутых уголовных дел — против магаданского издания из-за статьи о возможной смерти пациента от коронавируса. Его завели ещё в начале марта. В начале же мая Магаданский городской суд вернул дело в полицию дело. Причиной стали недостатки в материалах дела: адвокат «Правозащиты Открытки» Василий Кравцив подавал в ОМВД по Магадану ходатайство об отложении составления протокола по делу из-за необходимости соблюдения режима «самоизоляции», однако данное ходатайство было проигнорировано сотрудником полиции, возбудившим дело.

Апрельское задержание Иисуса с Платоном получило медийное продолжение ещё и в мае. В частности, полиция пришла к изданию Baza из-за публикации видео, на котором Иисус Воробьев ругается с полицейскими. По информации издания, мэрия Москвы «по-дружески попросила МВД узнать», откуда появилось видео, снятое в служебном автомобиле. Двух сотрудников издания вызвали на добровольный опрос. А когда они не явились, сотрудники приехали к ним домой.

Петербургское издание MR7 заблокировали в Facebook после массовых жалоб на статьи про коронавирус Главный редактор MR7 Сергей Ковальченко пожаловался, что Facebook заблокировал страницу издания в соцсети после жалоб на статьи про коронавирус. Главный редактор объяснил, что «множество пользователей» жаловались на публикации с материалами журналисток Галины Артеменко и Анастасии Гавриэловой. Под их авторством выходили заметки о нехватке средств защиты для петербургских медиков, выплатах врачам, а также монолог петербурженки, устроившейся санитаркой в больницу для зараженных коронавирусом.

Пожалуй, самая забавная история мая — RT обвинил «Медузу» в публикации фейка про второе место России по заражённым коронавирусом. Но перед этим сам написал об этом. Справедливости ради стоит отметить, что в своей новости RT написал о том, что Россию обгоняет Испания (или добавил позднее), но из заголовка это неясно.

Новость «Медузы» о том, что «Россия вышла на второе место в мире по числу заражённых», — фейк.



Второе место занимает Испания: там 268 143 выявленных случая заболевания pic.twitter.com/Ffg8toWGzF — RT на русском (@RT_russian) May 12, 2020

В 20-х числах мая Останкинский суд Москвы отклонил второй иск к Роскомнадзору из-за отказа регистрировать «Газету Гудкова». Регулятор просит предоставить доказательства несудимости, отсутствия двойного гражданства, непричастности к террористическим организациям, дееспособности и другие. По словам активиста Алексея Обухова, все необходимые документы были предоставлены.

Наверно, самая громкая история месяца — история о том, как МИД обвинил Financial Times и The New York Times в распространении информации о возможном занижении в официальной российской статистике числа смертей от коронавируса.

11 мая газета Financial Times выпустила статью о том, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. The New York Times в тот же день опубликовала статью, в которой после анализа официальных данных властей и интервью с экспертами государственных институтов сделала вывод, что российские власти не раскрывают реальный уровень смертности от коронавируса.

Роскомнадзор обещал проверить публикации, а МИД потребовал от изданий написать опровержения. В The New York Times, впрочем, уверены в точности материала. Генпрокуратура уже получила материалы о публикациях зарубежных СМИ.

В рейтинге «Репортёров без границ» Россия не изменила своих позиций, оставшись на 149 месте из 180. На самое последнее место в рейтинге попала Северная Корея. Первые пять строчек по уровню свободы прессы заняли Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды.

.

.

.