Россия в рейтинге свободы прессы продолжает оставаться страной с высокой степенью цензуры

«Репортёры без границ» (RSF) опубликовали очередной рейтинг свободы прессы, в котором Россия не изменила своих позиций, оставшись на 149 месте из 180. Ниже находятся Демократическая Республика Конго и Бангладеш, которые заняли 150 и 151 места соответственно. На одну позицию Россию обогнал Гондурас — он занял 148 место. На самое последнее место в рейтинге попала Северная Корея. Первые пять строчек по уровню свободы прессы заняли Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды.

#RSFIndex: какое место занимает ваша страна во всемирном рэнкинге свободы прессы 2020? Чтобы узнать, нажмите сюда ↓ https://t.co/7a47WN8Ckf — Репортеры без границ (@RSF_ru) April 21, 2020

Составители рейтинга напомнили, что после протестов 2011-2012 годов в России были приняты целые пакеты «драконовских законов», произошла блокировка множества сайтов, а также заметное сокращение свободы Интернета:

«Ведущие независимые информационные агентства либо были взяты под контроль, либо задавлены. Поскольку телеканалы продолжают вещать зрителям пропаганду, атмосфера [в стране] стала очень угнетающей для тех, кто ставит под сомнение новый патриотический и неоконсервативный дискурс или просто пытается поддерживать качественную журналистику. Журналисты и блогеры получают тюремные сроки в соответствии с избирательно применяемым антиэкстремистским законодательством, либо на основании закона о соблюдении территориального суверенитета. Кремль, похоже, полон решимости взять Сеть под контроль, двигаясь к так называемому «суверенному интернету»».

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Неконтролируемая интернет-цензура становится узаконенной в России, считают «Репортёры без границ», оценивая возможное воздействия закона о так называемом «суверенном Рунете» на журналистику и общество в целом. Организация осуждает этот закон, вступивший в силу 1 ноября прошлого года, как опасный шаг к всестороннему контролю и необоснованному мониторингу цифровых коммуникаций.

«Этот закон является попыткой вывести интернет-цензуру в России на новый уровень, — сказал Кристиан Мир, исполнительный директор «RSF Германия». — Это доказывает, что российское руководство готово взять политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы в случае необходимости перекрыть поток цифровой информации. Даже если новые правила могут быть не в полной мере осуществимы, они показывают, насколько широкая угроза нависла над свободой интернета в России».

RSF также отмечает, что внештатные журналисты теперь рискуют быть названными «иностранными агентами», как целый ряд СМИ и ведущий правозащитных организаций, получившими этот ярлык. Получивший в 2014 году неопределённый статус Крым, а также Чеченская Республика превратились в «чёрные дыры», которые поглощают любую информацию, поэтому новостей оттуда выходит крайне мало. Две другие кавказские республики, Дагестан и Ингушетия, идут по тому же пути.

Убийства, нападения и угрозы физической расправы по-прежнему остаются без наказания, даже несмотря на одиночные кампании, когда общество одерживает небольшие победы над абсурдными обвинениями со стороны властей, как это случилось с журналистом-расследователем Иваном Голуновым летом 2019 года — он был арестован по сфабрикованному обвинению в торговле наркотиками, но в результате общественного резонанса освобождён, а задерживавшие его полицейские попали под суд.

Отдельно в другом докладе RSF уделила внимание блокировке сайта ИА «Фергана», о которой, в частности, писала РосКомСвобода. Организацию беспокоит растущий контроль российского государства над интернетом, а блокировку данного сайта она считает цензурным актом, который ещё больше усилил давление на независимые СМИ, поэтому RSF всячески поддерживает жалобу издания на незаконную блокировку, которую «Фергана» пытается оспорить в суде.

Среди новых внушающих беспокойство тенденций «Репортёры без границ» отмечают «карантинные» меры властей, особенно систему распознавания лиц, а также приложение для осуществления «социального мониторинга», подвергшегося серьёзной критике со стороны IT-специалистов и правозащитников. Но, видимо, это уже войдёт в отчёт на будущий год.

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