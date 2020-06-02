ФСБ проследит за общением мусульман Мордовии

Проводя очередной мониторинг реестра ОРИ, РосКомСвобода обнаружила в нём новостной Блог.сервис «Ислам в Мордовии», принадлежащий Центральной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Мордовия»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109649

На портале можно комментировать новости, аналитику и видео, для чего необходимо пройти процедуру регистрации, где из персональных данных оставить нужно только емэйл. Однако при случае определить пользователя по IP-адресу, думаем, будет не так уж сложно. Тем более, что предъявление обвинений согласно твоему адресу в сети уже происходило не один раз (см. «дело Богатова», «дело Власова», etc).

Напомним, согласно закону — «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам».

Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. С вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года участник реестра ОРИ обязан передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

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