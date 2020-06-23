МВД: защитные маски не мешают распознавать лица



Ношение защитных масок в условиях коронавируса не влияет на распознавание лиц камерами видеонаблюдения в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД. «Это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД», — рассказали в ведомстве.

ГИС ЕЦХД — Единый центр хранения и обработки данных. Это система видеонаблюдения, которую используют полицейские, сотрудники МЧС и службы городского управления. По данным столичного ГУ МВД, в прошлом году она помогла раскрыть свыше трех тысяч преступлений. Также камеры наблюдения с функцией распознавания лиц использовали в Москве для выявления нарушителей режима самоизоляции.

Ранее в ведомстве заявляли, что система по распознаванию лиц в Москве насчитывает три тысяч интеллектуальных видеокамер. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч.

В июне стало известно, что российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц. Все они будут подключены к платформе Orwell (система видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения). Камеры призваны обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях.

Напомним, «Роскомсвобода» предлагает ввести пятилетний мораторий на использование таких систем, пока не будет разработано законодательство, регулирующее эту сферу и уменьшающее риски, связанные со злоупотреблениями данной технологией, а также утечками биометрических данных.

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