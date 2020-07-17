Цифровое гражданство. Самое важное

Ранее «Роскомсвобода» в рамках концепции «Цифрового гражданства» провела онлайн-конкурс Pandemic Hacathon, чтобы найти и поддержать инновационные проекты в области здравоохранения и гражданской взаимопомощи в условиях кризиса. Теперь мы решили подробнее рассмотреть явление цифрового гражданства и предлагаем погрузиться в тему вместе с нами.
Цифровое гражданство — область гражданско-правовых отношений, которые осуществляются в интернете и/или имеют цифровой формат. Эти отношения могут быть как между гражданами и государством (в том числе цифровым), так и непосредственно между гражданами, а также с цифровыми экосистемами, которые имеют надгосударственный характер (Google, Apple и т.д.)
Имеет ли смысл выделять цифровое гражданство как отдельное явление? С одной стороны, нет. Человеческие общение и взаимодействие многоаспектны, и можно выбрать любую призму, чтобы взглянуть на них. Да и нормы «классического» гражданства из физического мира в интернете не растворяются и продолжают работать. С другой стороны, игнорировать новую коммуникативную среду, которую породили доступ к интернету, тоже не получится, поскольку она меняет парадигму отношений и даёт людям новые возможности и, следовательно, новые права и обязанности. Ещё один важный момент, возникающий благодаря интернет-технологиям и в корне отличающий цифровое гражданство от обычного, — его экстерриториальность, отсутствие привязанности к месту жительства. Цифровое же гражданство без лишних проволочек даёт возможность входить в контакт с государством любым его нерезидентам и почувствовать себя действительно гражданином мира.
Итак, что отличает цифровое гражданство от обычного:
— новые возможности благодаря цифровым технологиям;
— экстерриториальность действия.
Цифровое гражданство исходит из международного права, но в своей реализации на уровне отдельных государств опирается на национальные законы и договорное право разных стран. Его важным элементом являются так называемые цифровые права. Цифровые права — права человека, нашедшие реализацию в интернет-пространстве). Права человека постулируются в различных международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека и Европейской конвенции по правам человека. В российском национальном законодательстве они находят отражение в Конституции.
Цифровые права включают, но не исчерпываются следующими правами:
Право на информацию:
— право на доступ к интернету;
— право на поиск, получение и передачу информации;
— право на использование, создание и публикацию цифровых произведений.
Право на приватность:
— право на защиту персональных данных;
— право на анонимность;
— право на шифрование;
— право на защиту чести и достоинства;
— право на информированность.
Право на электронное участие:
— право на получение услуг в электронном виде;
— право на электронное судопроизводство;
— право на электронное голосование;
— право на принятие решений на государственном, региональном и муниципальном уровне.
Несмотря на относительно недавнее появление «цифровых» прав, национальные нормы и правоприменительная практика межгосударственных судебных органов развиваются поступательным образом, сделали в своём исследовании вывод эксперты «Роскомсвободы». Правовое регулирование функционирования сети Интернет и отношений, складывающихся в связи с «цифровизацией» общества, постоянно совершенствуется, предоставляя субъектам большую защиту их прав и свобод и возлагая на государства соответствующие обязательства.
К сожалению, на практике многие государства стремятся не столько защитить права граждан, исходя из норм международного законодательства, сколько узаконивают механизмы ограничения цифровых прав. В России в последние восемь лет государство сильно продвинулось в сторону законодательного ограничения цифровых прав граждан.
Цифровое гражданство людям даёт определённые возможности.
Среди них можно выделить:
— снижение до минимума бюрократии;
— электронное участие в обсуждении вопросов, законопроектов и иных правовых актов (regulation.gov.ru);
— голосование;
— госуслуги;
— заключение договоров;
— блага, товары, информация;
— участие в жизни не только своего общества, но и глобального;
— простота объединений для решения различных вопросов (Change.org, «Планета.ру» и т.д.).
Конечно, киберпространство предоставляет людям не только возможности, но и создаёт определённые риски. В первую очередь это технологические и технические риски, такие как взломы и утечки. Помимо этого обретают и новую, цифровую, форму мошенничество и кражи (паролей, данных), ограничение доступа к информации, нарушение неприкосновенности личной жизни (приватности) и пр.
Для того чтобы избежать их, государство и общество должны соблюдать следующие принципы:
— открытость информации;
— кибербезопасность;
— защита персональных данных;
— общественный контроль.
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Резюмируя, можем сказать, что в отличие от классического понятия гражданства цифровое учитывает особенные условия, не свойственные физическому пространству. Цифровой гражданин — это тот, кто не только получает и использует информацию, но и действует на её основе, меняя реальную действительность через виртуальную. Цифровое гражданство отличается новыми возможностями (но не стоит забывать о рисках киберпространства) и экстерриториальностью действия. У него есть такие элементы, как права и обязанности.
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Более подробно по тематике цифрового гражданства и практике защиты цифровых прав можно ознакомиться в следующих статьях:
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