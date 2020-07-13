МВД заявило о росте числа экстремистских и террористических преступлений

В январе-июне 2020 года в России было зарегистрировано 1183 преступления террористического характера и 442 — экстремистского. Таким образом, зафиксирован рост на 21,7% и 40,8% соответственно, по сравнению с первым полугодием 2019 года. Об этом говорится в опубликованном МВД РФ документе «Состояние преступности за январь-июнь 2020 года».

Это может свидетельствовать о том, что несмотря на постоянное ужесточение «антиэкстремистского» и «антитеррористического» законодательства, в частности — расширения списка сайтов, подпадающих под блокировку, а также появления новых наказаний за высказывания в Сети, — уровень подобных преступлений совсем не думает уменьшаться. Более того, принятый в 2016 году скандальный «пакет Яровой», заявленный как некое эффективное средство против опасных явлений в обществе, не демонстрирует никаких положительных эффектов, а только прибавил проблем и онлайн-сервисам, вынужденным теперь работать в России в сложных условиях, и простым гражданам.

Точно такой же эффект в своё время показали законы «о запрете вредной для детей информации», «антипиратские» инициативы и другие правовые нормы запретительного характера. Большинство негативных явлений, которые власти попытались победить введением цензуры в интернете, показывали результат противоположный ожидаемому.

К сожалению, власти делают сомнительные выводы из наблюдаемых невооружённым глазом тенденций, лишь вводя новые запреты, пугающие штрафы и ужесточая как административную, так и уголовную ответственность. Последние примеры — внесение в Госдуму законопроектов, расширяющих понятие «экстремизм», «склонение к употреблению наркотиков» и других явлений, тем самым выдавливая из информационного пространства любой дискуссии, а также продвигая только провластную точку зрения на любой публичный разговор, тем самым ущемляя права и свободы россиян.

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