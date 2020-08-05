Систему распознавания лиц в метро развернёт «Максимателеком»

Провайдер бесплатного WiFi «Максимателеком», работающий в метрополитене Москвы, выиграл конкурс на оснащение его вагонов системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт госзакупок. Сумма контракта составила 1,38 млрд руб. за установку 12 304 вагонных камер, 418 серверов распознавания лиц, 398 LTE-роутеров и 1538 коммутаторов, следует из технического задания конкурса.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал эту модернизацию ещё в январе, после того, как стало очевидно, что система «прекрасно показала себя на городских улицах». Она подтвердила это во время карантина, когда с её помощью искали нарушителей режима. В начале года Собянин обещал, что внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в Московском метрополитене к 1 сентября.

Видеонаблюдение может использоваться в разных целях, считает гендиректор компании «Аванпост» Андрей Конусов. Официально — для борьбы с терроризмом и поиска преступников. Но люди, получающие информацию о перемещении граждан, могут использовать её и иначе. Помимо этого, данные интересны и крупным корпорациям для продвижения товаров и услуг.

Также система распознавания лиц может быть взломана и использована для отслеживания передвижения конкретных лиц, не исключает эксперт.

Система распознавания лиц в Москве постоянно подвергается критике общественников. Недавно бывший замминистра энергетики оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алёна Попова обжаловали в Европейском суде по правам человека применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября 2019 года. По их мнению, система могла позволить мэрии и МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции. До этого Савёловский районный суд Москвы не нашёл доказательств того, что система позволяет установить личность человека.

Напомним, «Роскомсвобода» предлагает ввести пятилетний мораторий на использование таких систем, пока не будет разработано законодательство, регулирующее эту сферу и уменьшающее риски, связанные со злоупотреблениями данной технологией, а также утечками биометрических данных.

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